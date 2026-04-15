Liban: l'armée israélienne frappe au sud de Beyrouth, le Hezbollah tire des roquettes sur Israël


Liban: l'armée israélienne frappe au sud de Beyrouth, le Hezbollah tire des roquettes sur Israël

Des frappes israéliennes ont visé le sud de Beyrouth et le Hezbollah a tiré une trentaine de roquettes sur le nord d'Israël mercredi, au lendemain de la décision du Liban et d'Israël d'entamer des négociations directes en vue d'une paix durable.

Selon l'Agence nationale d'information (Ani, officielle), deux frappes israéliennes ont visé un tour à tour de deux voitures à une vingtaine de km au sud de Beyrouth.

L'une a visé une voiture sur l'autoroute dépendant de Beyrouth au sud du pays, au niveau de Jiyeh, et l'autre s'est produite dans le secteur voisin de Saadiyat, qui ne sont pas des fiefs du Hezbollah, selon l'agence.

Depuis ses frappes massives du "mercredi noir", le 8 avril, qui avaient fait plus de 350 morts à Beyrouth et ailleurs dans le pays, Israël n'a plus visé la capitale libanaise à la suite de pressions diplomatiques.

Le Hezbollah pro-iranien a de son côté tiré une trentaine de roquettes sur Israël mercredi matin, a indiqué à l'AFP un porte-parole de l'armée israélienne.

La formation islamiste a revendiqué dans un communiqué des tirs de roquettes sur dix localités du nord d'Israël, proches de la frontière.

Israël a poursuivi mercredi ses frappes sur plusieurs localités du sud du Liban où l'armée mène une offensive terrestre, a précisé l'Ani, rapportant des combats rapprochés avec le Hezbollah.

Les discussions directes à Washington, les premières en plus de 30 ans, ont été prononcées par le Hezbollah.

Israël et le Liban ont accepté d'entamer des négociations directes afin d'instaurer une paix durable, selon le département d'État américain, qui accueillait la rencontre.

Depuis que le Liban a été entraîné le 2 mars par le Hezbollah dans le conflit régional avec l'Iran, les frappes israéliennes ont fait 2.124 morts et déplacés plus d'un million de personnes.

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Mercredi 15 Avril 2026
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