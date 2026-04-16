L’AFP et Taxawu Sénégal actent une dynamique de convergence politique

Selon un communiqué conjoint parvenu à la rédaction de Dakaractu, une délégation de l’Alliance des Forces de Progrès (AFP), conduite par son Secrétaire général, le député-maire Mbaye Dione, a été reçue mardi dernier par une délégation de Taxawu Sénégal dirigée par son président, Khalifa Ababacar Sall.

La rencontre, qualifiée de fraternelle, a été l’occasion pour les deux formations politiques d’échanger en profondeur sur la situation sociale, économique et politique du pays, ainsi que sur les principaux défis auxquels le Sénégal est confronté.

Au terme des discussions, l’AFP et Taxawu Sénégal ont convenu de renforcer leur convergence de vues, notamment sur la nécessité de préserver les acquis démocratiques et de promouvoir une opposition plus structurée, jugée plus responsable et davantage tournée vers les préoccupations des populations.

Les deux délégations ont également décidé d’harmoniser leurs réflexions et de coordonner certaines de leurs actions au sein de l’espace politique, dans l’optique d’apporter des réponses plus concrètes aux attentes des Sénégalais.

Dans cette dynamique, un cadre de concertation permanent sera mis en place sous la supervision des deux leaders afin de suivre l’évolution de la situation nationale et d’affiner des stratégies communes.

Enfin, l’AFP et Taxawu Sénégal ont réaffirmé leur attachement aux valeurs de progrès, de justice sociale et de paix, tout en appelant les forces de l’opposition à privilégier l’unité, dans la perspective de construire une alternative politique jugée crédible et porteuse d’espoir pour le pays.