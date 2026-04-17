“Je suis fatigué” : à Sicap-Mbao, un dealer surprend la police en se livrant avec sa marchandise

Scène pour le moins inhabituelle à Diamaguène/Sicap-Mbao. Mercredi dernier, aux environs de 19 heures, un homme s’est présenté de lui-même au commissariat pour avouer ses activités de trafic et de consommation de chanvre indien. Une reddition volontaire aussi rare qu’inattendue, qui a laissé les policiers aussi surpris qu’intrigués.



D’après les éléments rapportés, El Hadji Ndong, né en 1990 à Yeumbeul et domicilié à Sicap-Mbao, n’a pas cherché à fuir ni à dissimuler quoi que ce soit. Bien au contraire. Il s’est livré avec ses produits sur lui, expliquant sans détour aux enquêteurs : « Je suis fatigué ». Fatigué de vendre, fatigué de consommer, fatigué de vivre dans l’ombre de l’illégalité.



Une reddition aussi spontanée qu’intrigante



Ce geste, qualifié d’exceptionnel dans les milieux policiers, n’a pas empêché les agents de suivre la procédure à la lettre. Une fouille minutieuse a été immédiatement effectuée. Résultat : huit cornets de chanvre indien soigneusement emballés ont été découverts dans ses poches.



Mais ce n’est pas tout. Deux couteaux ont également été saisis. Interrogé sur la présence de ces armes blanches, El Hadji Ndong a expliqué être boucher de profession, affirmant que ces outils sont liés à son activité quotidienne. Une version qui reste à vérifier, d’autant plus que, dans un contexte de trafic de stupéfiants, la détention d’armes peut être perçue comme une circonstance aggravante.



Entre lassitude sincère et stratégie judiciaire



Alerté, le procureur de la République a ordonné son placement en garde à vue. Une enquête a été ouverte afin de déterminer l’ampleur réelle de ses activités, mais aussi l’existence éventuelle de complices.



Si cette reddition volontaire pourrait, en théorie, jouer en sa faveur devant la justice, elle soulève néanmoins de nombreuses interrogations. S’agit-il d’un véritable ras-le-bol d’un homme dépassé par sa propre dérive ? Ou d’un calcul stratégique visant à obtenir une certaine clémence judiciaire ?



Pour les enquêteurs, le doute subsiste. Car derrière ce geste presque inédit se cache peut-être une réalité plus complexe. En attendant, El Hadji Ndong devra répondre de ses actes devant la justice, dans une affaire où, pour une fois, le suspect s’est présenté… sans y être contraint.