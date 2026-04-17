L'Iran déclare le détroit d'Ormuz "entièrement ouvert" pour le reste du cessez-le-feu


L'Iran déclare le détroit d'Ormuz "entièrement ouvert" pour le reste du cessez-le-feu
Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré vendredi complètement "ouvert" le très stratégique détroit d'Ormuz, essentiel pour le commerce des hydrocarbures dans le monde, tant que durera la trêve au Moyen-Orient.

"Le passage de tous les navires commerciaux par le détroit d'Ormuz est déclaré entièrement ouvert pour la période restante du cessez-le-feu", a écrit sur X Abbas Araghchi.

Il n'a pas précisé s'il faisait référence à la trêve entre l'armée israélienne et le Hezbollah, entrée en vigueur jeudi soir au Liban pour une durée de dix jours, ou au cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran qui prend en théorie fin le 22 avril.
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Vendredi 17 Avril 2026
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