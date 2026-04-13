Kaolack: Les conducteurs de Moto Jakarta s'opposent à la décision d'un second casque pour les clients "cela a des risques sanitaires"

À la suite de la décision des autorités d'imposer le port de casque aux clients des moto taxi Jakarta, les conducteurs de motos de Kaolack sont montés au créneau ce lundi 13 avril pour fustiger cette décision qu'ils jugent ''irréfléchie et inacceptable''. ''Le port du casque pour le conducteur de moto taxi est une mesure juste et nécessaire mais l'obligation d'un second casque imposé aux clients pose un sérieux problème sanitaire'', a déploré Mamadou Mbodji, porte parole du jour.

Selon lui, cette décision peut entraîner des risques énormes tant sur le plan sanitaire que sur le plan sécuritaire. '' Un casque utilisé par 20, 30, 50 parfois 600 personnes différentes par jour sur 40° celsius, devient un vecteur de transmission, champignons du cuir chevelu, teignes, poux, infections cutanées, gale, tuberculose etc. Aucune moto taxi ne dispose des moyens de désinfecter efficacement un casque entre chaque client. Demander à un père de famille, un élève etc, de mettre un casque trempé de sueur et utilisé par des dizaines d'inconnus, c'est leur imposer un risque sanitaire réel. Nous devons protéger les clients, mais évitons de les exposer [...]. C'est une décision inacceptable et inapplicable sur le terrain'', a ajouté Mamadou Mbodji tout en invitant les autorités à revoir cette décision.

Sur ce, un appel a été lancé aux autorités pour que des solutions soient trouvées face à cette décision qui devrait entrer prochainement en vigueur.