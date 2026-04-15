Les nominations en Conseil des Ministres du Mercredi 15 Avril 2026

Le Président de la République a pris les décisions suivantes :


Les nominations en Conseil des Ministres du Mercredi 15 Avril 2026
  • Au titre du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique
  • Monsieur Latyr NDIAYE, Administrateur civil, matricule de solde n° 624 554/D, précé-
    demment Préfet du Département de Kaolack, est nommé Préfet du Département de Ziguinchor,
    en remplacement de Monsieur Hamet Tidiane THIAW, admis à faire valoir ses droits à une
    pension de retraite ;
  • Monsieur Mamadou GUEYE, Administrateur civil, matricule de solde n° 608 883/K,
    précédemment Préfet du Département de Tivaouane, est nommé Préfet du Département de
    Kaolack, en remplacement de Monsieur Latyr NDIAYE, appelé à d’autres fonctions ;
  • Monsieur Abou SOW, Administrateur civil, matricule de solde n° 624 548/A, précédemment
    Préfet du Département de Saint-Louis, est nommé Préfet du Département de Tivaouane, en
    remplacement de Monsieur Mamadou GUEYE, appelé à d’autres fonctions ;
  • Monsieur Maurice Latyre DIONE, Administrateur civil, matricule de solde n°611 935/E,
    précédemment Préfet du Département de Oussouye, est nommé Préfet du Département de
    Saint-Louis, en remplacement de Monsieur Abou SOW, appelé à d’autres fonctions ;
  • Monsieur Modou Mamoune DIOP, Administrateur civil, matricule de solde n° 696 365/A,
    précédemment Préfet du Département de Médina Yoro Foulah, est nommé Préfet du Départe-
    ment de Oussouye, en remplacement de Monsieur Maurice Latyre DIONE, appelé à d’autres
    fonctions ;
  • Monsieur Abdoul Wahab TALLA, Administrateur civil, matricule de solde n°517 781/K,
    précédemment Préfet du Département de Malem Hodar, est nommé Préfet du Département de
    Dagana, en remplacement de Monsieur Ibrahima Ismaël NDIAYE, appelé à d’autres fonctions ;
  • Monsieur Ibrahima Ismaël NDIAYE, Administrateur civil, matricule de solde n° 624
    566/C, précédemment Préfet du Département de Dagana, est nommé Préfet du Département
    de Koungheul, en remplacement de Monsieur Souleymane NDIAYE, appelé à d’autres fonc-
    tions ;
  • Monsieur Souleymane NDIAYE, Administrateur civil, matricule de solde n°604 925/B,
    précédemment Préfet du Département de Koungheul, est nommé Préfet du Département
    de Malem Hodar, en remplacement de Monsieur Abdoul Wahab TALLA, appelé à d’autres
    fonctions ;
  • Monsieur Cheikh Ahmadou NDOYE, Administrateur civil, matricule de solde n° 626
    486/H, précédemment Préfet du Département de Kanel, est nommé Préfet du Département
    de Vélingara, en remplacement de Monsieur Thierno Souleymane SOW, appelé à d’autres
    fonctions ;
  • Monsieur Thierno Souleymane SOW, Administrateur civil, matricule de solde n° 602
    494/I, précédemment Préfet du Département de Vélingara, est nommé Préfet du Département
    de Kanel, en remplacement de Monsieur Cheikh Ahmadou NDOYE, appelé à d’autres fonctions ;
  • Madame Tening FAYE, Administrateur civil, matricule de solde n° 696 367/A, précédem-
    ment Préfet du département de Matam, est nommée Préfet du Département de Linguère, en
    remplacement de Monsieur Modou THIAM, appelé à d’autres fonctions ;
  • Monsieur Modou THIAM, Administrateur civil, matricule de solde n°696 364/B, précé-
    demment Préfet du Département de Linguère, est nommé Préfet du Département de Matam,
    en remplacement de Madame Tening FAYE, appelée à d’autres fonctions ;
  • Madame Diégui NGOM, Administrateur civil, matricule de solde n° 681 538/K, précé-
    demment Préfet du Département de Goudiry, est nommée Préfet du Département de Kaffrine,
    poste vacant ;
  • Monsieur Alsény BANGOUR A, Administrateur civil, matricule de solde n° 653 091/L,
    précédemment Adjoint au Gouverneur de la Région de Ziguinchor chargé du Développement,
    est nommé Préfet du Département de Goudiry, en remplacement de Madame Diégui NGOM,
    appelée à d’autres fonctions ;
  • Monsieur Sidy Guissé DIONGUE, Administrateur civil, matricule de solde n°516 355/G,
    précédemment Adjoint au Gouverneur de la Région de Saint-Louis chargé des Affaires
    administratives, est nommé Préfet du Département de Médina Yoro Foulah, en remplacement
    de Monsieur Modou Mamoune DIOP, appelé à d’autres fonctions ;
    Au titre du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
  • Monsieur Cheikh DIOP, Expert des Sciences de l’Education, matricule de solde n° 514
    074/K, précédemment Inspecteur technique, est nommé Inspecteur des Affaires administratives
    et financières au Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, en
    remplacement de Monsieur El Hadj Ndiaga KANE, admis à faire valoir ses droits à une pension
    de retraite.
    Au titre du Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique
  • Monsieur Youssouph TINE, Titulaire d’un Doctorat en Médecine et d’un Master en Santé
    Publique, précédemment Directeur Régional de la Santé (DRS) de Ziguinchor, est nommé
    Directeur général de la Santé (DGS), en remplacement de Monsieur Ousmane CISSE.
    Au titre du Ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle et technique
  • Madame Rokhaya Daba DIOUF, Médiateur pédagogique, matricule de solde n° 667 097/I,
    est nommée Inspecteur technique au Ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle
    et technique, poste vacant.
    Au titre du Ministère de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires
  • Madame Maria Marième CISSOKHO, Ingénieure des Travaux en Aménagement du
    Territoire, Environnement et Gestion urbaine, est nommée Directrice de la Planification
    urbaine et de la Réglementation au Ministère de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et
    de l’Aménagement des Territoires, poste vacant ;
  • Monsieur Mbade NGOM, Juriste spécialisé en droit de l’urbanisme et de la gouvernance
    territoriale, est nommé Directeur de la Réglementation de la Construction au Ministère de
    l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires, poste vacant ;
  • Madame Rama NDAO, Géographe-urbaniste, est nommée Directrice de la Régulation
    et du Suivi des Politiques de Logements au Ministère de l’Urbanisme, des Collectivités
    territoriales et de l’Aménagement des Territoires, en remplacement de Monsieur Serigne Matar
    KA, appelé à d’autres fonctions.
    Au titre du Ministère de l’Industrie et du Commerce
  • Monsieur Abdoulaye FAYE, Titulaire d’un MBA en Gestion de Projet et Spécialiste en
    Développement du Secteur privé et Appui aux PME/PMI, est nommé Secrétaire général de
    l’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME),
    en remplacement de Monsieur Jean Marie DIOUF, appelé à d’autres fonctions.
    Au titre du Ministère des Infrastructures
  • Monsieur Amadou Ciré SALL, Ingénieur ferroviaire, titulaire d’un Doctorat en concep-
    tion mécanique, matricule de solde n° 672 833/G, est nommé Directeur des Infrastructures
    ferroviaires au Ministère des Infrastructures.
    Au titre du Ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme
  • Monsieur Mohamed Lamine DIOP, Juriste, matricule de solde n° 720 774/A, est nommé
    Inspecteur des Affaires administratives et financières au Ministère de la Culture, de l’Artisanat
    et du Tourisme, en remplacement de Monsieur Baba NDOYE.
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Mercredi 15 Avril 2026
Dakaractu



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