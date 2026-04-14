Touba : Le charretier Moustapha Sène prend 3 ans pour abus sexuels sur une fillette de 7 ans

Le procureur avait requis cinq ans de prison ferme contre lui, mais le tribunal correctionnel a finalement condamné Moustapha Sène à trois ans après l'avoir reconnu coupable de tentative de viol sur mineure de sept ans à Touba.







Prévenu du chef des délits de tentative de viol et d'attentat à la pudeur sur une mineure de moins de treize ans, le charretier Moustapha Sène n'a finalement été reconnu coupable que du second chef hier mardi 07 avril 2026 devant le tribunal correctionnel de Diourbel.







Le 13 mars 2022, lendemain du Magal de Mbacké Khéwar, les éléments de la brigade de gendarmerie de Mbacké étaient alertés par la dame Diarra Mbaye. Cette grand-mère de soixante-six ans déclarait aux gendarmes qu'un individu était pris sur le fait alors qu'il tentait d'abuser sexuellement de sa petite fille de sept ans.







Quand les pandores se sont déplacés sur les lieux, ils ont vu le nommé Moustapha Sène ligoté par des riverains. Transporté dans les locaux de la brigade, ce dernier dont le pantalon était souillé de sperme, a juré sur Serigne Touba qu'il était innocent des accusations portées à son encontre.







Mais la vieille Diarra Mbaye a raconté qu'elle a elle-même vu Moustapha Sène ôter son pantalon jusqu'aux chevilles avant de se coucher sur sa petite fille. C'est là qu'elle a crié de toutes ses forces pour alerter le voisinage.







C'est quand Moustapha Sène a tenté de fuir que des individus l'ont maîtrisé. Face au juge hier, Moustapha Sène a déclaré qu'il était dans cette maison à la recherche de son petit frère qu'il avait perdu de vue lors du Magal.







Interrogé sur le sperme dégoulinant sur son pantalon, il déclare que c'est une pure invention des policiers. Mais il a expliqué au juge qu'il est mentalement déficient et qu'il se fait traiter à l'hôpital de Mbao, à Dakar. Diarra Mbaye n'ayant pas demandé de dommages et intérêts, le procureur Papa Khalil Fall a requis contre Moustapha Sène une peine d'emprisonnement ferme de cinq ans.







Un réquisitoire auquel s'est opposé Me Serigne Diongue de la défense. "Dans ce dossier trop de choses ont été dites mais hélas très peu ont été prouvées. Mon client n'a jamais rien fait d'impudique à cette gamine. Le droit pénal est un droit de certitude.







C'est pourquoi il est impératif que le tribunal dispose de suffisamment d'éléments à charge pour entrer en voie de condamnation.







Ce qui n'est pas le cas ici. C'est pourquoi nous plaidons la relaxe pure et simple", a indiqué Me Diongue. Finalement, le tribunal a condamné Moustapha Sène à trois ans de prison ferme après l'avoir reconnu coupable de tentative de viol sur mineure de moins de treize ans.

