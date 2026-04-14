Drame sur l’autoroute Ila Touba : Un policier perd la vie, son véhicule totalement détruit

Un violent accident s’est produit sur l’autoroute reliant Diourbel à Touba, non loin du lieu saint. Un véhicule de marque Peugeot 406, immatriculé KL 7153 B, a été complètement détruit après un choc d’une rare violence. Le moteur, littéralement arraché, gisait à plusieurs mètres de la carcasse.



La victime, Omar Ndiaye, est agent de police au commissariat spécial de Touba. Selon les premières informations, il revenait de Dakar au volant de son véhicule qu’il venait tout juste d’acquérir. Les circonstances exactes de l’accident restent encore floues.



Sur place, les premiers secours assurés par des véhicules de transport en commun n’ont pas été en mesure de fournir d’explications claires sur la dynamique du drame. Une passagère d’un de ces cars, visiblement secouée, a toutefois confié : « Il n’a pas perdu la vie sur le coup. Mais franchement, on voyait bien que ses chances de s’en sortir étaient très minces. »



Au moment où ces lignes sont écrites, les sapeurs-pompiers ont récupéré le corps d’Omar Ndiaye. Le véhicule accidenté est en cours de remorquage. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes précises de cette tragédie, qui plonge le commissariat spécial de Touba et ses proches dans la consternation.