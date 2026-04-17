Affaire Magib Seck et cie : révélations en cascade sur un système clandestin


Affaire Magib Seck et cie : révélations en cascade sur un système clandestin
L’enquête prend des allures de véritable séisme judiciaire. Selon le quotidien Libération, le dossier tentaculaire instruit par la Brigade de recherches (Br) de Keur Massar continue de révéler ses ramifications inquiétantes, mettant en lumière un réseau aux multiples facettes mêlant personnalités publiques et activités criminelles présumées.
 
Au cœur de cette affaire, un nom revient avec insistance : Ibrahima Magib Seck. Présenté comme une pièce maîtresse du dispositif, il est décrit comme une véritable « bombe » entre les mains des enquêteurs, à l’image de Pape Cheikh Diallo, également cité dans ce dossier sensible.
 
Une enquête aux multiples chefs d’accusation
 
D’après Libération, l’affaire, déclenchée en février, repose sur des accusations particulièrement graves : association de malfaiteurs, mise en danger de la vie d’autrui, blanchiment de capitaux, trafic de drogue, mais aussi des faits liés à des rapports sexuels non protégés avec transmission volontaire présumée du VIH/Sida.
 
L’arrestation de Chérif Aly Diatta, deuxième adjoint au maire de Ouakam, a marqué un tournant. Interpellé en même temps que plusieurs autres suspects, il partage un point commun avec eux : leur proximité supposée avec Ibrahima Magib Seck, décrit comme le pivot d’un réseau opérant entre Dakar et Saly.
 
Téléphones, aveux et messages compromettants
 
Les éléments techniques extraits du téléphone de Ibrahima Magib Seck ont joué un rôle clé dans l’avancée de l’enquête. Toujours selon Libération, ces données, notamment des messages à caractère sexuel, ont permis de confondre plusieurs suspects.
 
Face aux enquêteurs, Ibrahima Magib Seck serait lui-même passé aux aveux après son arrestation à Saly. Dans la foulée, plusieurs de ses présumés partenaires ont également reconnu leur implication. Au total, huit personnes ont été identifiées comme proches du suspect principal, dont six auraient déjà fait des aveux, parmi lesquelles le présentateur Ousmane Kadior Cissé.
 
Cependant, Chérif Aly Diatta continue de nier toute implication directe, malgré les éléments accablants. Il admet uniquement connaître certains protagonistes, dont Ibrahima Magib Seck et Djibril Dramé.
 
Un réseau structuré entre Dakar et Saly
 
L’enquête révèle l’existence d’une filière organisée, active entre Dakar et Saly, où des relations tarifées auraient été pratiquées. Les gendarmes ont également retracé certains parcours, notamment celui de Chérif Aly Diatta dans un hôtel huppé de Dakar, où il aurait rencontré plusieurs membres présumés du réseau.
 
Les investigations sont loin d’être terminées. D’autres suspects sont dans le viseur des autorités, avec des mesures déjà prises pour empêcher certaines sorties du territoire, via des oppositions adressées à la police de l’air et des frontières.
 
Une vague d’arrestations sans précédent
 
Le dossier a déjà conduit à une série d’arrestations impressionnante. Toujours selon Libération, pas moins de 68 personnes ont été interpellées à ce stade. Parmi elles, plusieurs ont été placées sous mandat de dépôt par le juge du premier cabinet de Pikine-Guédiawaye, portant le nombre total de mandats à 66, avec deux placements sous contrôle judiciaire.
 
Autres articles
Vendredi 17 Avril 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
L'Iran déclare le détroit d'Ormuz

L'Iran déclare le détroit d'Ormuz "entièrement ouvert" pour le reste du cessez-le-feu - 17/04/2026

Pourquoi la Fondation des deux Premières dames pour la lutte contre le cancer est politiquement, socialement et humainement une excellente initiative ( Par Dr Massamba Thioro Sall )

Pourquoi la Fondation des deux Premières dames pour la lutte contre le cancer est politiquement, socialement et humainement une excellente initiative ( Par Dr Massamba Thioro Sall ) - 17/04/2026

Nécrologie : Le Sénégal perd Saïd Tarraf, l’un de ses plus grands capitaines d’industrie

Nécrologie : Le Sénégal perd Saïd Tarraf, l’un de ses plus grands capitaines d’industrie - 17/04/2026

“Je suis fatigué” : à Sicap-Mbao, un dealer surprend la police en se livrant avec sa marchandise

“Je suis fatigué” : à Sicap-Mbao, un dealer surprend la police en se livrant avec sa marchandise - 17/04/2026

Affaire Aziz Dabala et Wally Gano : le juge d’instruction du 1er Cabinet ordonne des prélèvements ADN sur les sept suspects, dont Nabou Lèye et Modou Lô.

Affaire Aziz Dabala et Wally Gano : le juge d’instruction du 1er Cabinet ordonne des prélèvements ADN sur les sept suspects, dont Nabou Lèye et Modou Lô. - 17/04/2026

Téléphones en prison, procédure à terre : Farba Ngom renverse la machine judiciaire … la Chambre d’accusation annule l’ensemble de la procédure engagée

Téléphones en prison, procédure à terre : Farba Ngom renverse la machine judiciaire … la Chambre d’accusation annule l’ensemble de la procédure engagée - 17/04/2026

Émigration clandestine : la Marine nationale a secouru 132 migrants au large de Dakar

Émigration clandestine : la Marine nationale a secouru 132 migrants au large de Dakar - 16/04/2026

Levée de fonds sur le marché régional : Le Sénégal cherche 658 milliards FCFA en trois mois

Levée de fonds sur le marché régional : Le Sénégal cherche 658 milliards FCFA en trois mois - 16/04/2026

​Risque de défaut de paiement en Afrique : Le Sénégal, le Mozambique et le Malawi sous haute surveillance

​Risque de défaut de paiement en Afrique : Le Sénégal, le Mozambique et le Malawi sous haute surveillance - 16/04/2026

L’AFP et Taxawu Sénégal actent une dynamique de convergence politique

L’AFP et Taxawu Sénégal actent une dynamique de convergence politique - 16/04/2026

Santé-Limogeage du Pr Ousmane Cissé : le MONCAP Santé dénonce une décision « injustifiée »

Santé-Limogeage du Pr Ousmane Cissé : le MONCAP Santé dénonce une décision « injustifiée » - 16/04/2026

FMI-Sénégal : discussions positives, inquiétudes persistantes… la dette sénégalaise au cœur des négociations avec le FMI

FMI-Sénégal : discussions positives, inquiétudes persistantes… la dette sénégalaise au cœur des négociations avec le FMI - 16/04/2026

Harcèlement, flagrant délit et lourde peine : 8 ans de prison pour le sexagénaire, la nouvelle loi frappe fort

Harcèlement, flagrant délit et lourde peine : 8 ans de prison pour le sexagénaire, la nouvelle loi frappe fort - 16/04/2026

Propos d’une extrême gravité visant le fondateur du mouridisme : Masseck Sarr dans l’œil du cyclone judiciaire

Propos d’une extrême gravité visant le fondateur du mouridisme : Masseck Sarr dans l’œil du cyclone judiciaire - 16/04/2026

visite de la Zone militaire n°4 : le CEMGA Oumar Wade salue la vigilance des troupes et annonce un renforcement sécuritaire

visite de la Zone militaire n°4 : le CEMGA Oumar Wade salue la vigilance des troupes et annonce un renforcement sécuritaire - 15/04/2026

Les nominations en Conseil des Ministres du Mercredi 15 Avril 2026

Les nominations en Conseil des Ministres du Mercredi 15 Avril 2026 - 15/04/2026

Communiqué du conseil des ministres du Mercredi 15 Avril 2026

Communiqué du conseil des ministres du Mercredi 15 Avril 2026 - 15/04/2026

Liban: l'armée israélienne frappe au sud de Beyrouth, le Hezbollah tire des roquettes sur Israël

Liban: l'armée israélienne frappe au sud de Beyrouth, le Hezbollah tire des roquettes sur Israël - 15/04/2026

Escroquerie XXL à 48 millions FCFA : Comment « Aicha Plus » a trompé une banque avec de faux cachets de la Gendarmerie

Escroquerie XXL à 48 millions FCFA : Comment « Aicha Plus » a trompé une banque avec de faux cachets de la Gendarmerie - 15/04/2026

Dette, FMI et bras de fer discret : ce que cache la rencontre de New York entre la Directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, et la délégation sénégalaise

Dette, FMI et bras de fer discret : ce que cache la rencontre de New York entre la Directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, et la délégation sénégalaise - 15/04/2026

Richard-Toll : au cœur d’un trafic explosif de papiers d’État civil, la mairie éclaboussée par un réseau clandestin

Richard-Toll : au cœur d’un trafic explosif de papiers d’État civil, la mairie éclaboussée par un réseau clandestin - 15/04/2026

Brigade de recherches (Br) de Keur Massar: quand l’enquête “tentaculaire” rattrape un politique — Chérif Aly Diatta rattrapé par des preuves accablantes d'un présumé plan a plusieurs

Brigade de recherches (Br) de Keur Massar: quand l’enquête “tentaculaire” rattrape un politique — Chérif Aly Diatta rattrapé par des preuves accablantes d'un présumé plan a plusieurs - 15/04/2026

Touba : Le charretier Moustapha Sène prend 3 ans pour abus sexuels sur une fillette de 7 ans

Touba : Le charretier Moustapha Sène prend 3 ans pour abus sexuels sur une fillette de 7 ans - 14/04/2026

Drame sur l’autoroute Ila Touba : Un policier perd la vie, son véhicule totalement détruit

Drame sur l’autoroute Ila Touba : Un policier perd la vie, son véhicule totalement détruit - 14/04/2026

Réforme L29-L30 : bras de fer au sommet de l’État, le Parlement accélère et met Diomaye Faye sous pression

Réforme L29-L30 : bras de fer au sommet de l’État, le Parlement accélère et met Diomaye Faye sous pression - 14/04/2026

Supporters sénégalais détenus au Maroc : la justice confirme les peines prononcées en première instance

Supporters sénégalais détenus au Maroc : la justice confirme les peines prononcées en première instance - 14/04/2026

Drame à Louga : un talibé de 12 ans tué par son camarade à Thiowor

Drame à Louga : un talibé de 12 ans tué par son camarade à Thiowor - 13/04/2026

Kaolack: Les conducteurs de Moto Jakarta s'opposent à la décision d'un second casque pour les clients

Kaolack: Les conducteurs de Moto Jakarta s'opposent à la décision d'un second casque pour les clients "cela a des risques sanitaires" - 13/04/2026

[ Reportage ] Transport / Levée du mot d’ordre de grève : au garage Bignona de Grand-Yoff, les chauffeurs racontent leur calvaire sur la route

[ Reportage ] Transport / Levée du mot d’ordre de grève : au garage Bignona de Grand-Yoff, les chauffeurs racontent leur calvaire sur la route - 13/04/2026

Réforme électorale : Ndiaga Sylla demande le retrait de la proposition de loi d’Ayib Daffé

Réforme électorale : Ndiaga Sylla demande le retrait de la proposition de loi d’Ayib Daffé - 13/04/2026

RSS Syndication