visite de la Zone militaire n°4 : le CEMGA Oumar Wade salue la vigilance des troupes et annonce un renforcement sécuritaire

Le Chef d’état-major général des Armées (CEMGA), le vice-amiral d’escadre Oumar Wade, a effectué une visite de terrain les 14 et 15 avril 2026 dans la zone militaire n°4, couvrant les régions de Tambacounda et Kédougou, à l’Est du pays.





Cette zone stratégique, au cœur des dynamiques sécuritaires régionales, constitue une priorité opérationnelle pour les Forces armées sénégalaises. À son arrivée au poste de commandement de la zone militaire n°4 à Tambacounda, le CEMGA a reçu des briefings du colonel Simon Sarr, commandant de zone, et de son état-major, portant sur la situation sécuritaire et les activités opérationnelles en cours, renseigne une note de la DIRPA.





À l’issue de ces échanges, le vice-amiral a salué les performances enregistrées, notamment dans la surveillance des frontières, la lutte contre l’orpaillage clandestin et le grand banditisme. De janvier 2025 à ce jour, près d’une centaine de sites d’orpaillage clandestin ont été démantelés et 250 individus interpellés lors des patrouilles menées par les unités.





Le CEMGA a également magnifié la densité du maillage sécuritaire assuré par les forces militaires et paramilitaires, tout en appelant à un renforcement de la synergie d’action entre les différentes composantes engagées.





Poursuivant sa tournée, Oumar Wade s’est rendu au poste militaire de Sounkounkou, situé au nord-est de Kédougou, à la frontière avec le Mali. Sur place, il a constaté le niveau élevé de vigilance des troupes ainsi que la qualité de leur collaboration avec les populations locales. Il a également salué les opérations conjointes transfrontalières menées avec les forces des pays voisins.





Cette visite a, par ailleurs, permis au CEMGA d’évaluer les besoins en soutien logistique et de s’enquérir de l’état d’avancement des chantiers en cours, inscrits dans la dynamique de renforcement de la posture opérationnelle des unités, en vue d’améliorer leur autonomie, leur mobilité et leur efficacité sur le terrain. Cette mission intervient dans le prolongement des visites effectuées la semaine précédente dans les régions de Ziguinchor et Kolda.

