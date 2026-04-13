Drame à Louga : un talibé de 12 ans tué par son camarade à Thiowor

Un drame s’est produit ce lundi soir dans le village de Thiowor, situé dans la commune de Léona, département de Louga. Un talibé âgé de 12 ans a perdu la vie après avoir été poignardé par l’un de ses camarades.

Le corps du talibé a été transporté à la morgue de l’hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga par l’ambulance de la commune de Léona, renseigne une source de Dakaractu.

La gendarmerie de Potou a procédé à l’arrestation de celui qui l’aurait poignardé. Il est actuellement retenu à la brigade de Potou.

Idy Sow