Émigration clandestine : la Marine nationale a secouru 132 migrants au large de Dakar

La Marine nationale a porté assistance, mercredi 15 avril 2026, à une pirogue transportant 132 candidats à l’émigration clandestine, à environ 150 kilomètres au large de Dakar, a-t-elle annoncé ce jeudi 16 avril.



Selon la note partagée sur la page Facebook de la Marine Nationale, l’embarcation a été interceptée dans le cadre des opérations de surveillance des espaces maritimes.

Les personnes à bord ont été prises en charge par les unités de la Marine nationale avant d’être acheminées vers la Base navale Amiral Faye Gassama.

À leur arrivée, les migrants ont été débarqués puis mis à la disposition des services compétents pour la suite des procédures. Cette opération s’inscrit dans le cadre des missions permanentes de surveillance et de sécurisation des eaux territoriales sénégalaises.