[ Reportage ] Transport / Levée du mot d’ordre de grève : au garage Bignona de Grand-Yoff, les chauffeurs racontent leur calvaire sur la route

Selon le secrétaire du garage, les activités n’ont jamais totalement cessé malgré le mouvement de grève car, souligne-t-il, "certains chauffeurs ont continué à travailler..."



Parmi eux, Thiat Sylla affirme avoir respecté le mot d’ordre de grève, tout en revenant sur les nombreuses difficultés auxquelles les transporteurs sont confrontés sur l’axe Dakar-Ziguinchor.



Sveltane Aline Assine

Quelques jours après la levée du mot d’ordre de grève des transporteurs, une équipe de Dakaractu s’est rendue au garage Bignona, situé à Grand-Yoff, pour recueillir les témoignages des chauffeurs.Dans cet espace dédié aux bus desservant le sud du pays, notamment la destination Bignona, l’ambiance a repris ses droits. Entre les va-et-vient des véhicules, les bagages entassés et les passagers en partance, le garage retrouve peu à peu son rythme habituel.