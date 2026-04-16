FMI-Sénégal : discussions positives, inquiétudes persistantes… la dette sénégalaise au cœur des négociations avec le FMI


FMI-Sénégal : discussions positives, inquiétudes persistantes… la dette sénégalaise au cœur des négociations avec le FMI
Le Fonds monétaire international (FMI) a livré une appréciation mesurée mais lourde de sens sur la situation économique du Sénégal. Selon une dépêche de Reuters, les discussions engagées cette semaine entre les autorités sénégalaises et l’institution financière internationale ont été jugées « positives ». Mais derrière cet optimisme prudent se cache une réalité plus complexe : la nécessité d’une réflexion approfondie sur la dette du pays.
 
Réunis à Washington dans le cadre des traditionnelles réunions de printemps du FMI, les responsables économiques sénégalais tentent de poser les bases d’un nouveau programme de financement. Une étape cruciale après la suspension, en 2024, d’un précédent accord de 1,8 milliard de dollars, conséquence directe de la découverte de dettes non déclarées.
 
D’après Reuters, le montant de ces engagements cachés est aujourd’hui estimé à près de 13 milliards de dollars, un chiffre qui a profondément ébranlé la crédibilité financière du pays sur la scène internationale. Cette révélation a placé le Sénégal sous haute surveillance et contraint les autorités à revoir leur stratégie économique.
 
Le directeur du département Afrique du FMI, Abebe Aemro Selassie, a insisté sur la nécessité de prendre le temps pour bâtir une réponse solide et durable. « Nous avons voulu laisser au gouvernement le temps d’élaborer une stratégie crédible, finançable et qui évite une austérité trop lourde pour le peuple sénégalais », a-t-il déclaré, toujours selon Reuters.
 
Cette approche prudente traduit un équilibre délicat à trouver : restaurer la confiance des partenaires financiers sans imposer des mesures drastiques susceptibles d’affecter durement les populations. Le FMI semble ainsi privilégier une démarche progressive, laissant au gouvernement sénégalais la responsabilité de proposer une feuille de route cohérente.
 
Pour Dakar, l’enjeu est double. Il s’agit à la fois de rassurer les marchés et de préserver la stabilité sociale dans un contexte économique déjà sous tension. Les négociations en cours pourraient donc s’avérer déterminantes pour l’avenir financier du pays.
 
Si les discussions sont engagées sur une note encourageante, elles restent encore à un stade préliminaire. Comme le souligne Reuters, beaucoup d’analyses et de délibérations seront nécessaires avant d’aboutir à un accord concret.
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Jeudi 16 Avril 2026
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