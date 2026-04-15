Communiqué du conseil des ministres du Mercredi 15 Avril 2026

d’accomplir les diligences nécessaires à l’adoption prochaine du Code de la Santé ;

d’engager la réorientation stratégique du système de santé vers une dynamique de promotion

de la prévention médicale et de l’hygiène publique ;

de la prévention médicale et de l’hygiène publique ; de renforcer les ressources humaines et les moyens d’intervention du Service national

d’Hygiène ;

d’Hygiène ; et de préparer l’organisation inclusive de Concertations nationales sur la prévention

médicale et l’hygiène publique, avant la fin du mois de septembre 2026.

Enfin, le Président de la République donne instruction au Premier Ministre d’engager, avec

les ministres et acteurs impliqués, une réflexion stratégique sur la gouvernance de la Couverture

sanitaire universelle (CSU) et les mécanismes de financement durable du système de santé,

et de veiller au suivi adéquat du fonctionnement du secteur de la pharmacie et des projets de

promotion de la souveraineté pharmaceutique du Sénégal.

de prendre toutes les dispositions pour l’adoption, avant la fin du mois de mai 2026, en

Conseil des Ministres, du projet de loi d’orientation agrosylvopastorale et halieutique et du

projet de décret portant application du Code pastoral ;

Conseil des Ministres, du projet de loi d’orientation agrosylvopastorale et halieutique et du projet de décret portant application du Code pastoral ; et d’assurer un approvisionnement correct du marché national en moutons, en perspective

de la fête de la Tabaski..

la mise en place d’un nouveau cadre de gouvernance ;

l’adoption d’un nouveau modèle économique adossé à des schémas de financement inno-

vants ;

vants ; la mise en place d’un partenariat structuré avec un partenaire stratégique disposé à renfor-

cer les capacités de production par le biais d’investissements massifs ;

cer les capacités de production par le biais d’investissements massifs ; la réduction progressive des coûts liés à l’externalisation ;

l’adoption d’un plan robuste de digitalisation.

le projet de loi portant Code du Travail ;

le projet de loi portant Code de la Sécurité sociale ;

le projet de décret relatif au Conseil présidentiel de l’Investissement (CPI).

AU TITRE DE LA COMMUNICATION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUELe Chef de l’Etat a fait une communication portant sur les points suivants :Renforcement du dialogue social et évaluation du Pacte de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durableLe Président de la République considère la promotion et l’ancrage de la stabilité socialecomme une priorité de l’action gouvernementale. Il salue les efforts consentis par le Gouverne-ment pour matérialiser les engagements de l’Etat, notamment la régularisation exceptionnelledes situations administratives et statutaires, dans les secteurs de l’éducation et de la santé etassurer la signature du Pacte de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable, avecle Patronat et les Centrales syndicales. Le Chef de l’Etat indique l’importance d’un suivi per-manent du baromètre social national relatif aux conflits sociaux et préavis de grève signalés. Ildemande au Gouvernement de prendre les dispositions appropriées en vue de publier, avant le30 avril 2026, un Livre blanc sur l’état de prise en charge des doléances des centrales syndicaleset l’évaluation de la première année d’application dudit Pacte.En outre, le Président de la République engage chaque ministre à faire la revue des reven-dications sociales sectorielles afin de concentrer les énergies vers le bon fonctionnement et laqualité du service public, la satisfaction des usagers, ainsi que l’amélioration de l’efficacité et dela productivité au travail.Enfin, le Chef de l’Etat demande au Premier Ministre et au Ministre en charge du Travail depréparer l’organisation de la 5ème Conférence sociale portant sur le thème de la « Productivitéau travail » et de veiller à la tenue, dans les meilleures conditions, le 1er mai 2026 au Palais dela République, de la cérémonie de réception des cahiers de doléances des centrales syndicales.Transformation consensuelle du système de santé et souveraineté pharmaceutiqueLe Président de la République fait observer que l’accès aux soins de santé de qualité, demeureune préoccupation majeure des populations. A cet effet, il demande d’engager une revue sociale en vue d’assurer la maitrise systématique de la gestion des personnels de santé et un fonction-nement de qualité des établissements et structures de santé.Il indique au Gouvernement l’urgence d’accélérer l’adoption d’une nouvelle carte sanitairedevant assurer le maillage optimal du territoire national en infrastructures de santé, intégrantdes personnels, services et plateaux techniques complémentaires et d’accorder une attentionparticulière à la finalisation des travaux, au lancement ainsi qu’à la mise en service des nouvellesinfrastructures de santé.Il demande, en outre, au Gouvernement, de préparer le déploiement consensuel, sous la su-pervision du Premier Ministre, d’un Plan spécial de formation et de renforcement des capacitésde l’ensemble des personnels en service dans les structures de santé. Cet outil interministérielde pilotage devra intégrer la modernisation des facultés, instituts et écoles de formation dupersonnel médical et des agents techniques, et tenant compte de l’application du système LMD.Au demeurant, après avoir souligné l’urgence de finaliser et déployer la nouvelle réforme desétablissements publics de santé afin d’asseoir une gouvernance médicale, technique, adminis-trative et financière exemplaire des structures de santé, le Chef de l’Etat demande au Ministrede la Santé et de l’Hygiène publique :Préparation de la campagne agricole 2026 et modernisation de l’agriculture et de l’élevageEvoquant la visite qu’il a effectuée à la 26ème édition de la Foire internationale de l’Agri-culture et des Ressources animales (FIARA) 2026, le Président de la République rappellel’importance primordiale qu’il accorde aux secteurs vitaux de l’Agriculture et de l’Elevage.Après avoir félicité les organisateurs, il demande au Gouvernement de renforcer son accom-pagnement à cet évènement sous-régional et continental majeur, non sans lui rappeler que lamodernisation et le développement du secteur agricole sont essentiels pour garantir la souve-raineté alimentaire et le bien-être des populations.Par ailleurs, abordant le début de l’hivernage, le Chef de l’Etat demande au Ministrede l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage et au Secrétaire d’Etat auxCoopératives et à l’Encadrement paysan de prendre toutes les dispositions idoines, sous la supervision du Premier Ministre, en vue d’une bonne préparation de la campagne de productionagricole 2026, notamment la mise en place, à temps, des semences, intrants, matériels agricoleset financements destinés aux producteurs et autres opérateurs.Il demande également au Premier Ministre et au Ministre de l’Agriculture, de la Souverainetéalimentaire et de l’Elevage :Développement du sport scolaire et universitaireMagnifiant la victoire du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations U15 de Football scolaire,au Zimbabwe, le Chef de l’Etat félicite les joueurs, l’encadrement administratif et technique del’équipe nationale de football pour cette performance exceptionnelle, qui confirme l’excellencedu Football sénégalais, toutes catégories confondues.Dans ce cadre, il demande au Premier Ministre de mettre en œuvre, avec les ministres etacteurs concernés, un Programme spécial inclusif de développement du sport à l’école, dansles universités publiques et établissements d’enseignement supérieur, afin de valoriser et depromouvoir, à la base, toutes les disciplines sportives.Agenda du Président de la République, suivi de l’intégration, de la coopération et des partenariatsLe Chef de l’Etat informe le Conseil qu’il présidera, le 18 avril 2026, la Conférence desAmbassadeurs et Consuls généraux du Sénégal. Il annonce également qu’il présidera, le 20 avril 2026, la cérémonie d’ouverture de la 10ème édition du Forum international de Dakar sur la Paixet la Sécurité en Afrique, ayant pour thème : « l’Afrique face aux défis de stabilité, d’intégrationet de souveraineté : quelles solutions durables ».AU TITRE DE LA COMMUNICATION DU PREMIER MINISTREMonsieur le Premier Ministre a présenté sa communication sur les points suivants :Réforme de l’Imprimerie nationaleLe Premier Ministre a estimé que, dans le cadre des réformes pour la mise en œuvre de la po-litique de souveraineté nationale, de rationalisation des dépenses publiques, de modernisationde l’État et de sécurisation des documents officiels, la mise en place d’une nouvelle Imprimerienationale, moderne et performante est devenue un impératif de bonne gouvernance. Il a présentél’historique, avant de faire un diagnostic de la situation actuelle de cette structure qui, au planinstitutionnel, est un service public administratif placé sous la tutelle du Secrétariat généraldu Gouvernement, doté d’une autonomie financière partielle pour la perception des recettespropres.Pour le Premier Ministre, malgré la faiblesse de l’effectif, l’Imprimerie nationale dispose d’unvivier de ressources humaines de qualité et d’un parc d’équipements constitué de machines dediverses générations, suite aux efforts consentis par l’État pour la modernisation de l’outil deproduction couvrant l’ensemble de la chaîne de production.Relativement à la transformation numérique, le Premier Ministre rappelle que depuis la loin°2021-21 introduisant un nouveau régime d’entrée en vigueur des textes, prévoyant la publi-cation électronique du Journal officiel, l’Imprimerie nationale a développé l’application « Fatou», une avancée significative vers la dématérialisation.Au total, estime le Premier Ministre, si l’Imprimerie nationale, dans sa mission de servicepublic, repose sur un socle d’activités de base lui conférant un statut unique et un avantageconcurrentiel indéniable, des faiblesses subsistent. Le Premier Ministre en conclut que la prin-cipale mission de l’Imprimerie se réduit à la publication des textes législatifs et réglementairesau Journal Officiel (J.O.), de sorte que ses performances sont en-deçà de son potentiel, du faitparticulièrement de l’inadaptation de son statut juridique et de la faiblesse de ses capacités deproduction.Face à ce constat, le Premier Ministre a proposé une réforme de l’Imprimerie nationale qui,outre le renforcement des capacités techniques et technologiques nationales, consistera, entreautres, en :Situation internationale et discipline budgétaireLe Premier Ministre a fait noter que la situation au Moyen-Orient, aggravée par les tensionsgéopolitiques autour de l’Iran, se dégrade de façon continue. Cette crise aux ramifications mul-tiples, a-t-il souligné, impacte déjà les prix de l’énergie, la sécurité des chaînes d’approvisionne-ment ainsi que la stabilité des marchés financiers, et pèse lourdement sur les finances publiques.Il a appelé les ministres à l’anticipation et à la préparation opérationnelle. Il a autorisé égale-ment les ministres de l’Energie et du Budget à lui proposer un calendrier pour l’opérationnali-sation des mesures stabilisées. Le Premier Ministre a donné instructions aux ministres pour unemeilleure rationalisation des dépenses et une discipline budgétaire. Il a demandé à chaque mi-nistre de lui soumettre, dans un délai de quinze (15) jours, un ensemble de mesures concrètesd’économie et de redéploiement dans son secteur.Le Conseil interministériel sur les infrastructuresLe Premier Ministre a annoncé la tenue, entre la fin du mois d’avril 2026 et la premièrequinzaine du mois de mai 2026, d’un Conseil interministériel consacré aux infrastructures.Cette initiative répond, selon lui, à une situation marquée par des investissements publics si-gnificatifs au cours des douze dernières années, dont une part importante, techniquement etfinancièrement achevée, demeure non mise en service, parfois depuis des années. Après enavoir identifié les causes, il a estimé que ces actifs dits « dormants » constituent un gaspillagefinancier et social, mais également un véritable potentiel de valorisation, notamment pardes mécanismes de recyclage tels que la cession de droits d’usage, la concession, le bail em-phytéotique ou le partenariat public-privé, permettant de mobiliser de nouvelles ressourcesd’investissement.Le Premier Ministre a fait observer que les projets en cours doivent être finalisés dans lesmeilleurs délais et intégrés dès l’amont dans une logique durable d’exploitation et de mainte-nance. Il a souligné que la valorisation effective des investissements publics déjà engagés estune impérieuse nécessité au regard des coûts économiques et sociaux résultant des retardsde mise en exploitation.Partant, il a confié l’organisation du Conseil interministériel sur les infrastructures, dontil a indiqué les objectifs, au Ministre, Secrétaire général du Gouvernement, en liaison avec leBureau opérationnel de Coordination et de Suivi des Projets et Programmes (BOSC), sousla coordination technique du Ministre des Infrastructures.Dans cette optique, il a demandé à chaque ministre concerné de lui transmettre, dans undélai de quinze (15) jours, un inventaire exhaustif et certifié des infrastructures achevées,non mises en service et susceptibles de faire l’objet d’un recyclage. Sur cette base, le Conseilinterministériel devra apprécier la maturité juridique de chaque actif, fixer un calendrier demise en service dans les six (06) mois, assorti d’indicateurs de suivi, et identifier les blocagesréglementaires appelant des mesures correctrices. Le Premier Ministre a demandé, enfin,qu’un rapport consolidé lui soit transmis.AU TITRE DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRESLe Conseil a examiné et adopté :