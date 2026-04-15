Dette, FMI et bras de fer discret : ce que cache la rencontre de New York entre la Directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, et la délégation sénégalaise

À New York, en marge des réunions du printemps du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI), le Sénégal a joué une partition diplomatique et économique délicate. Derrière les sourires officiels et les déclarations mesurées, la rencontre entre la Directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, et la délégation sénégalaise révèle des enjeux cruciaux pour l’avenir financier du pays.



Selon L’Observateur, cette réunion, qualifiée de « productive », s’inscrit dans un contexte marqué par des tensions latentes autour de la gestion de la dette et des orientations économiques du Sénégal.



Une stratégie sénégalaise sous pression



Conduite par le ministre des Finances Cheikh Diba , aux côtés du ministre de l’Économie Abdourahmane Sarr , la délégation sénégalaise est venue défendre une ligne claire : assainir les finances publiques sans passer par une restructuration de la dette.



Une position en cohérence avec la doctrine du Premier ministre Ousmane Sonko , qui rejette toute idée de rééchelonnement ou de restructuration, malgré une crise budgétaire persistante depuis deux ans.



Mais comme le souligne L’Observateur, cette posture n’a pas rompu le dialogue avec le FMI. Bien au contraire, Dakar multiplie les échanges dans l’espoir d’obtenir un nouveau programme de soutien financier.



Divergences sur la croissance : le vrai point de friction



Derrière les discussions techniques se cache un désaccord de fond : les perspectives économiques du Sénégal.



Le FMI, réputé prudent, avance des hypothèses jugées « pessimistes » par les autorités sénégalaises. À l’inverse, Dakar assume des projections de croissance plus ambitieuses, notamment hors secteur des hydrocarbures.



Devant les députés, Cheikh Diba n’a pas caché ces divergences : le Sénégal et le FMI « ne sont pas souvent d’accord » sur le cadrage macroéconomique. Une opposition qui ralentit les négociations pour un nouveau programme.



Dette cachée et crédibilité en jeu



Autre dossier sensible évoqué lors des échanges : le « misreporting », autrement dit les irrégularités dans la transmission des données budgétaires. Un héritage du scandale de la dette cachée qui continue de peser sur la crédibilité financière du pays.



Sur ce point, L’Observateur note une convergence progressive entre les deux parties. Le gouvernement sénégalais affirme être engagé dans un processus de redressement, une étape essentielle pour regagner la confiance du FMI.



Réformes structurelles : condition sine qua non



Dans son message publié sur X (ex-Twitter), Kristalina Georgieva a insisté sur l’essentiel :

une gestion budgétaire rigoureuse et des réformes structurelles profondes sont indispensables pour réduire les vulnérabilités liées à la dette et soutenir une croissance durable.



Un message clair, qui sonne comme une feuille de route implicite pour Dakar.



Un accord encore en suspens



Malgré les avancées, aucun consensus définitif n’a encore été trouvé. Les discussions se poursuivent, entre prudence du FMI et volontarisme du Sénégal.