Pose de la première pierre de leur tour intergénérationnelle : Les travailleurs de la SONATEL présentent leur projet pour le renforcement de la sécurité financière

L’Intersyndicale des travailleurs de SONATEL (SYTS – SNTPT) a procédé ce samedi à la pose de la première pierre de la Tour intergénérationnelle, qui symbolise « leur engagement pour le développement et la résilience des travailleurs ».



Ce projet stratégique, porté par la coopérative « SUXAAT », vise à réduire la dépendance aux revenus salariaux, à renforcer la sécurité financière des travailleurs et à contribuer à la vision 2050 du Sénégal. En effet, selon les travailleurs regroupés autour des syndicats SYTS et SNTPT, ce projet incarne « une foi en un avenir où solidarité et résilience façonnent le progrès du Sénégal ». Cette tour, un immeuble R+9, concrétise un rêve porté par l’Intersyndicale depuis plusieurs décennies. « C’est de l’audace et de la persévérance, notamment de la part des anciens secrétaires généraux et des délégués de l’Intersyndicale qui ont été les précurseurs. Contre vents et marées, ils ont pensé qu’un incubateur pourrait être un outil pour les futures générations », a déclaré Rose Marie Balacoune, secrétaire générale du Syndicat national des travailleurs des postes et des télécommunications (SNTPT).



Selon Mme Balacoune, les membres de l’intersyndicale ont impulsé le patriotisme économique et social. En réalité, une vision prend corps ce samedi avec cette tour désormais érigée au cœur de Dakar, au moment où une coopérative de salariés de la Sonatel sera mise en place. Au-delà de l’édifice dont la construction va démarrer, cette coopérative dénommée « Suxaat », un modèle où salariés et retraités deviennent acteurs et copropriétaires d’une entreprise collective, poursuit également son chemin.



Ainsi, l’entrepreneuriat salarié va conjuguer trois vertus : la sécurité, avec des salariés qui investissent dans un cadre coopératif transparent adossé à une bonne gouvernance démocratique ; la création de valeurs partagées, avec des bénéfices générés qui profitent d’abord aux coopérateurs ; et la responsabilité sociale. Il s’agit, d’après le SNTPT, d’investir dans des secteurs stratégiques tels que le logement, la santé, l’éducation et l’énergie.



Le modèle « Suxaat » est un levier de développement inclusif qui va se déployer dans toutes les régions du Sénégal pour démontrer qu’un syndicat et une entreprise comme Sonatel peuvent co-construire des solutions innovantes au service d’un bien commun durable. Cette tour est le fruit de l’épargne et de l’ingéniosité de centaines de travailleurs, salariés et retraités de la Sonatel, qui ont réfléchi à ce modèle « Suxaat » qui n’en est qu’aux débuts de son réel objectif, ont noté les travailleurs de la Sonatel.