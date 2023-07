Pose de la 1ère pierre du Poste de santé de Mbayène Diack à Ngoundiane grâce à un financement de 81 millions FCFA au titre de RSE par la Carrière COGECA

Pour avoir une large couverture sanitaire dans sa commune, le maire de Ngoundiane, Mbaye Dione et ses partenaires viennent de procéder à la cérémonie de pose de la première pierre du 7ème poste de santé dans cette localité. Cette structure sanitaire va être érigée à Mbayène Diack, un des quinze villages de Ngoundiane. Une très belle initiative qui va soulager les populations quand on sait que Mbayène Diack est un village excentré qui est victime des externalités des exploitants de carrière, mais surtout qui est frontalier avec les communes de Tassette et de Ndiaganiao. Ce projet (Dispensaire+ Maternité) clés en mains d'un coût global de 81 millions est financé à 100% par la Carrière COGECA (Groupe Layousse) dans le cadre de la RSE. Selon l'édile de la commune de Ngoundiane, "à notre arrivée à la tête de la municipalité, il n' y avait que trois postes de santé, aujourd'hui, nous allons bientôt avoir un 7 ème poste de santé. Dans la politique de développement de la municipalité, la santé et l'éducation sont une priorité. Nous avons construit des écoles et collèges dans presque toutes les zones stratégiques de la commune. Idem pour la santé, c'est pourquoi nous sommes là pour la pose de la première pierre du 7 ème poste de santé à Ngoundiane." Mbaye Dione a magnifié la présence et les bonnes relations du Forum civil qui est un partenaire des communes qui abritent des entreprises d'exploitation minières. Depuis que nous avons noués cette collaboration avec le Forum civil à partir de la plateforme des femmes des collectivités territoriales exploitants les mines, nous avons en tout cas reçu beaucoup de recommandations et de conseil du Forum civil et je pense qu'aujourd'hui ils sont venus témoigner des nombreuses actions que nous avons toujours voulu illustrer à travers la commune de Ngoudiane dans le cadre de cette RSE", a-t-il soutenu. Il a remercié COGECA (Groupe Layousse) pour la réalisation de ce projet pour la santé des populations. Le maire de Ngoundiane a notamment insisté sur le délai de réception du poste santé de Mbayène dans les 5 mois à venir. "C'est le bailleur qui va payer directement l'entreprise qui se charge des travaux de construction", a-t-il tenu à informer. Non sans rappeler que la municipalité va se charger de suivre l'état d'avancement des travaux sous le contrôle de l'Agence régionale de développement (ARD) afin que les normes de construction et la durée des travaux soit respectée. Le responsable de la carrière COGECA (Groupe Layousse), Mouhamed Lô, a pour sa part réitéré sa ferme volonté de respecter le délai des travaux avec le concours de structure habilité et de la municipalité pour le respect du délai des travaux. Le coordonnateur du Forum civil, Birahime Seck est quant à lui revenu sur l'importance de la RSE qui touche beaucoup de secteurs d'activités. Selon lui, "la RSE ne se limite pas à offrir des financements ou des billets pour le pèlerinage à la Mecque." Il ajoute : "Je félicite l'entreprise COGECA qui a pris cette initiative sur la base du plan de développement communal de la municipalité de Ngoundiane. Je pense que COGECA et la commune de Ngoundiane l'ont bien compris."