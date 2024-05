Déchets toxiques et destruction de l'environnement: La population de Ndane exige la délocalisation de l'usine " Éléphant vert" et menace

Dans la commune de Thiénaba, les habitants du village de Ndane et les villages environs ( 7 villages au total), ont initié comme prévu un grand rassemblement pacifique pour demander la délocalisation de l'usine " Éléphant vert" qui ne cesse de polluer l'atmosphère.



" Aujourd'ui, la population souffre au plus haut niveau parce qu'elle ne comprenait pas les enjeux. Cette usine fabrique des pesticides et tout ce qui est engrais, et connaissant la composition des pesticides, c'est vraiment chimique. Et quand c'est chimique, il y a vraiment des effets sanitaires. Sur le plan économique, cela tue tout ce qui est élevage et nous pensons que l'agriculture également est menacée" ont-ils martelé.



D'après les habitants de Ndane, sur le plan sanitaire, une forte présence des maladies pulmonaires, diarrhéiques etc, est remarquée. " Le risque est permanent avec l'implantation de cette usine à Ndane et les autres villages environnnants", ont-ils laissé entendre.



Venu de la commune de Thiénaba, Mansour Dièye de faire remarquer. " Nous venons dénoncer une injustice et des paradoxes. Premier paradoxe, des étrangers viennent devant la population de Ndane et environs leur arracher leurs terres. Deuxième paradoxe, que ces terres arrachées là soient utilisées pour installer une usine qui pollue l'atmosphère et qui cause des malades à ces populations. Et paradoxalement, ils veulent installer des éléphants verts, et à ce que je sache, les éléphants sont noirs, c'est un autre paradoxe. Et le dernier paradoxe que la municipalité de Thiénaba leur laisse faire...", a-t-il regretté.



Initiant ce grand rassemblement qui a été autorisé par le Sous-préfet de Thiénaba, Bamba Ly a déploré pour sa part ce qu'il considère comme une injustice liée à l'implantation de cette usine à Ndane. Il a promis d'introduire une autre lettre d'information pour organiser un sit-in dans les prochains jours devant les locaux de la municipalité de Thiénaba...