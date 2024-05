Sénégal - Inclusion numérique des femmes : la Fondation Sonatel au chevet de la classe démunie

À travers la formation des femmes dans les « Maisons Digitales », la Fondation Orange en partenariat avec la Fondation Sonatel, contribue à la réduction de la fracture numérique genre.

En effet, depuis l’année 2017, 07 associations ont été accompagnées dans la mise en place de Maisons Digitales et plus de 500 femmes ont été formées dans le domaine du numérique, à Hann Bel-Air, Parcelles Assainies, Yeumbeul, Guediawaye, Ngaparou, Ourossogui et à Ziguinchor.

Pour l’actuelle administratrice de la Maison Digitale, Mme Coura Sow, cette initiative vise à combler le fossé numérique en offrant une formation et un soutien aux femmes marginalisées, afin de les autonomiser et de favoriser leur insertion sociale et professionnelle.

« Avec la remise des attestations qui marquent la réussite de cette formation, la Fondation Orange, la Fondation Sonatel et leurs partenaires dans les Maisons Digitales, célèbrent la montée en compétence des femmes dans le numérique et l'entrepreneuriat », a-t-elle martelé.

L’objectif a été bien souligné par cette dernière lors de sa prise de parole. Pour Coura, dans un contexte où la transformation digitale se déploie rapidement à travers le monde, il est impératif d'assurer que tous les segments de la société puissent bénéficier des opportunités offertes par le numérique, c’est pourquoi ce programme offre un espace d'apprentissage et de développement pour les femmes issues de différentes régions du Sénégal.