MBACKÈ - Énorme problème foncier qui fait jaser et qui risque de faire couler beaucoup d’encre

Les populations des Hlm dans la commune de Mbacké n’accepteront pas que des particuliers morcellent le reste de la réserve aménagée dans leur quartier et qui leur sert d’espace de loisirs. Le terrain est aussi utilisé par les écoles environnantes pour abriter leurs séances d’éducation physique et sportive. D’après Serigne Mbacké Bâ , leur porte-parole, 04 dignitaires dont des Mbacké-Mbacké et Bousso - Bousso, sont parvenus à s’octroyer des documents qui attesteraient que les parcelles en question sont les leurs. Visiblement déterminés à ne pas se laisser faire , les jeunes qui mènent le combat , interpellent le Président de la République et son Premier ministre et souhaitent « que cette injustice ne prospère pas ».