Audit personnel enseignant : « Nous nous attendons à des sanctions fermes » (SG SAEMS)

Le secrétaire général du Syndicat Autonome des Enseignants du Moyen Secondaire du Sénégal (Saemss), dit être en phase avec le ministre de l’Education nationale sur l’audit du personnel enseignant. Invité de l’émission « En Ligne », El Hadji Malick Youm n’y est pas allé avec le dos de la cuillère pour défendre le ministre Moustapha Guirassy sur cette initiative.







Toutefois, il dit : « on souhaite que l’effet d’annonce ne soit pas plus important que la mesure prise. Nous nous attendons à des sanctions fermes contre toutes les pratiques frauduleuses. C’est ça la logique d’un audit».







En effet, il appelle à des sanctions systématiques contre « les recrutements irréguliers et emplois fictifs supposés avoir été fait par un ministre, la masse salariale doit être auditée. Elle qui a atteint la barre de 900 milliards » pointe du doigt le syndicaliste.







Il invite les nouvelles autorités à auditer aussi les financements des partenaires du secteur de l’éducation. « C’est des projets à coût de milliards. Il faut que le ministre fasse cet audit aussi sans oublier celui du matériel du ministère » laisse-t-il entendre et promet que les syndicats seront ses premiers souteneurs pour que la vérité des faits jaillisse.