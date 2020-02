Pose 1ère pierre Stade olympique du Sénégal : « Je vous donne rendez-vous le 20 Aout 2021 pour l’inauguration de ce Stade » (Macky Sall)

Ce complexe sportif pluridisciplinaire qui va accueillir les JO de la jeunesse de 2022 prévus au Sénégal est presque une nécessité pour le pays de la Terranga qui souffre d’un manque criard d’infrastructures sportives répondants aux normes FIFA et du Comité international olympique. Selon le chef de l’Etat Macky Sall qui a procédé à la pose de la première pierre, « voilà que va naître aujourd’hui ce stade pour accueillir les jeux Olympiques de la jeunesse en 2022. Mais ce stade accueillera certainement la coupe d’Afrique des Nations et d’autres grandes compétitions internationales ». Apres le Dakar Aréna qui compte 15.000 places et ce nouveau stade olympique du Sénégal, Diamnidio révele ses atouts de pôle sportif majeur en Afrique selon toujours le président de la République du Sénégal. « Ce complexe inédit dans la sous-région sera réalisé par l’entreprise SUMA. Je voudrais féliciter d’avance le PDG de cette entreprise, dont je connais la compétence, l’engagement et le dévouement .S’il donne une date, il va la respecter. Alors je vous donne rendez-vous le 20 Aout 2021 pour l’inauguration de ce stade. Il fera le travail sous la supervision du ministre des Sports Matar Bâ et sous celui également de la Sogip », a annoncé le Chef de l’Etat Macky lors de son discours devant plusieurs sommités qui ont fait le déplacement sur le site qui va abriter ce stade olympique du Sénégal.