Port de Dakar: Les pistes de solutions de la communauté des acteurs portuaires de Sénégal (CAP) pour la décongestion et la compétitivité

Dans un communiqué parvenu à la rédaction, la communauté des acteurs portuaires du Sénégal (CAP) propose des solutions pour sortir de la situation chaotique au niveau du Port autonome de Dakar.







Elle considère que la congestion du terminal à container et la saturation des infrastructures portuaires, ont entraîné des retards dans le déchargement des cargaisons, des coûts supplémentaires pour les entreprises et des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement. Elle affecte non seulement le port, mais aussi l'économie dans son ensemble. Elle est devenue un problème pressant pour l’économie nationale.







En effet, la croissance du commerce international se traduit par une augmentation constante du volume de marchandises qui transitent par le port, véritable moteur du commerce international, aujourd’hui confronté à des défis logistiques.







Au Sénégal, la quasi-totalité des échanges extérieurs passent par la voie maritime et par le Port de Dakar, véritable plaque tournante au cœur du dispositif d’approvisionnement de l’économie nationale et des pays voisins.







Présentement, la congestion du Terminal à conteneur (TAC) au port de Dakar bloque les activités de transit et impacte négativement sur l’économie du pays. Pour CAP-SENEGAL, la congestion tant décriée est perceptible avec la recrudescence des effectifs de conteneurs vides ou pleins au niveau du terminal à conteneurs (TAC) de DP-World, empêchant les bateaux de décharger leurs cargaisons.







Autant l’augmentation des flux face au manque d’outils ou de dispositifs logistiques appropriés accentue le problème de fluidité, autant les importateurs, transitaires, commerçants ont des difficultés pour évacuer leurs marchandises, et autant les charges des entreprises sont répercutées sur les consommateurs.







En réalité, le Port de Dakar a atteint les limites de sa capacité d’accueil du fait du manque d'investissements dans les infrastructures portuaires de dernière génération. Qui plus est, les procédures lourdes et complexes avec certains acteurs ralentissent les processus d'importation et d'exportation.







La congestion du TAC du port de Dakar ne peut être imputée à un problème de voirie. Même s’il reste quelques poches à combler sur sa partie nord, les travaux de voirie ont été correctement exécutés et livrés en sa partie Sud. Toutefois, les opérations de désencombrement des voies de circulation menées hors barrières douanières ne suffisent pas.







Les solutions pérennes à envisager pour la décongestion du PAD







Face à la situation difficile et préoccupante du Port qui affecte sérieusement le bon déroulement des opérations portuaires et freine sa compétitivité, CAP-SENEGAL propose le lancement urgent d’une étude sur le flux important de camions dans l’enceinte du port et sur les procédures d’enlèvements des conteneurs.







Pour le long terme, CAP-SENEGAL préconise les axes stratégiques suivants pour assurer une cohérence entre des activités, des moyens et des ressources disponibles et potentiels, en attendant la mise en service des ports de Ndayane et Bargny-Sendu :







1. Investissements dans les infrastructures : l'expansion et la modernisation des infrastructures portuaires permettent d’augmenter la cadence, la capacité de traitement et l'efficacité des opérations ; la création de ports secs viables résorbera les déficits de capacité de stockage des conteneurs.







2. Portiques au TAC : ces outils permettent d’améliorer l’automatisation des opérations portuaires, la manutention des conteneurs pour accélérer le déchargement et le chargement des navires.







3. Planification stratégique : le port de Dakar doit renforcer et perfectionner l’outil de planification stratégique pour coordonner les horaires d'arrivée des navires et réduire les temps d'attente.











4. Amélioration des procédures douanières : il s’agit de simplifier et d’accélérer les procédures douanières en les dématérialisant progressivement pour réduire les retards et les coûts.







5. Guichet unique portuaire : Il s’agit de mettre à la disposition de tous les acteurs l’ensemble des documents et informations nécessaires à l’enlèvement des marchandises en réduisant les déplacements et délais de traitement.







6. Collaboration entre les Acteurs Portuaires : les Compagnies maritimes, les Transitaires, la Douane, les chargeurs, les transporteurs et l’Autorité portuaire doivent collaborer étroitement pour optimiser les opérations.







La CAP-SENEGAL appelle à des concertations urgentes entre l’Autorité portuaire et les acteurs et opérateurs portuaires pour décongestionner le port et améliorer sa compétitivité.







Elle salue toutefois les efforts actuels de la direction générale du Port qui a trouvé une solution provisoire pour le stockage des conteneurs à Dougar et à Diamniadio, même si des contraintes logistiques restent à lever.