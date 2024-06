Politique monétaire de l’UMOA : La BCEAO maintient son taux directeur à 3,5% mais reste attentive à l’inflation toujours « menaçante »

À l’issue de la réunion tenue ce mardi, le comité de politique monétaire présidé par le gouverneur de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), a décidé de maintenir le taux directeur inchangé. Il est toujours stabilisé à 3,5%. Cette décision importante de stabilité, selon Jean-Claude Kassi Brou, président du comité directeur, permettra de prendre en compte plusieurs facteurs notamment externes et internes.





Pour ce qui concerne les facteurs externes, il faut souligner qu’aujourd’hui, sur le plan international, l’inflation au niveau mondial, même si baissée, reste encore à un niveau qui est au-dessus des objectifs des banques centrales. « On est dans une tendance baissière certes, mais pas totalement à l’aise. Cette situation explique que les taux directeurs n’ont pas encore baissé », a soutenu le gouverneur de la Banque Centrale.





Le deuxième facteur est lié à l’amélioration des termes de l’échange. Il indique que les prix internationaux des principales matières premières, sont en hausse. En même temps, les prix des produits importés dans l’espace de l’UMOA, notamment ceux énergétiques, sont en baisse. Ce sont des facteurs à prendre en compte pour analyser, ajoute-t-il, le taux directeur de la banque centrale, inchangé. Selon Mr Kassi Brou, la croissance mondiale reste soutenue, au-dessus de 3% et qu’au plan international, certains pays sont revenus sur le marché et ont mobilisé leurs ressources.





Il faut souligner que l’objectif de la Banque centrale dans sa politique monétaire, c’est la gestion de l’inflation avec de la stabilité des prix. C’est pourquoi la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest considère qu’elle est dans sa cible (entre 1 à 3%) avec 2,8% supportable. Mais, le comité de politique monétaire rappelle qu’au mois d’avril, « cette inflation a augmenté. Cette hausse est une source de préoccupation. Nous sommes en baisse mais, très attentifs ». Le comité se félicite toutefois de cette croissance dynamique, soutenue et des efforts des États pour réduire les déficits...