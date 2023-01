Politique/ Pastef Rufisque : « Sonko ne sera pas un mouton de Tabaski… Il ne se rendra jamais à l’abattoir. » (Assane Diop ,coord)

C’est le mot d’ordre ! « Ousmane Sonko n’ira pas au procès », dixit les militants du parti Pastef les patriotes de Rufisque qui ont rencontré ce 26 janvier la presse. Selon Assane Diop, le porte-parole du jour, « Notre leader Ousmane Sonko n’est plus concerné par cette affaire sweet beauty qui est ourdi contre lui pour l’empêcher de participer à la présidentielle de 2024. Celui qui ne sera pas de la partie c’est bien Macky Sall. Il est disqualifié par la constitution qui dit clairement en son article 27 : « Nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs », a –t- il laissé entendre.



En ce qui concerne leur posture vis-à-vis de cette « tension » qui altère le climat social depuis un certain temps, le jeune pastifien , ajoute : « on est prêt pour la confrontation. On est déjà dans l’arène. C’est à Macky Sall de donner le coup d’envoi et que ceux qui le soutiennent ne fuient pas car notre leader a trop souffert depuis deux ans pour que les choses finissent à l’amiable », a martelé le coordonnateur de Pastef Rufisque entouré de ses camarades de parti, les membres de la coalition Yewi Askan Wi venus leur prêter main forte…