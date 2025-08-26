Polémiques sur l’état de santé de Farba Ngom : le ministre précise la procédure d’expertise médicale en prison

Répondant à l’honorable Barane Fofona concernant la situation de Farba Ngom, le ministre de la Justice a clarifié que l’expertise médicale avait été réalisée conformément à la loi. Il a expliqué que le procureur financier a le droit de demander une contre-expertise afin de faire évaluer par d’autres médecins les conclusions initiales. “Le président de l’ordre des médecins a désigné les praticiens qui vont consulter son état de santé pour déterminer s’il souffre d’une maladie justifiant sa sortie de prison”, a précisé le ministre, soulignant que toutes les démarches respectent strictement le cadre légal et les droits de l’accusé.