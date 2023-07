Polémique sur l’article 87 de la Constitution : Guy Marius Sagna prend avec des pincettes son retrait annoncé

La révision de la Constitution en son article 87, est diversement commentée même si la majorité annonce son retrait, les députés de l’opposition et particulièrement de Yewwi Askan Wi sont déjà contre son vote. Ils l’ont fait savoir en conférence de presse ce lundi 17 juillet 2023. « Tous les démocrates sont unanimes que nous avons affaire à des présidents jupitériens, l’exorbitance des pouvoirs » s’est désolé Guy Marius Sagna qui ajoute qu’ « en l’état actuel le Président est un brack ».







Ainsi, il fait savoir qu’ « unanimement, nous avons dit que nous n’allons pas renforcer les pouvoirs du président de la République. Cette loi ne passera pas. Nous n’allons pas accorder le droit de dissolution monarchique au Président Macky Sall qui peut dissoudre 4 fois l’Assemblée nationale. Nous refusons que notre Constitution soit utilisée pour régler des problèmes internes de l’Apr ou de Benno. Si le Président Macky Sall s’entête à renforcer ses pouvoirs, nous lui ferons face par une résistance constitutionnelle » dit-il.







Ainsi, il invite le peuple à ne pas se laisser berner et à prendre son destin en mains. « C’est au peuple de se battre contre ce tripatouillage de la Constitution. Nous en appelons à une résistance constitutionnelle. Le peuple attend le mot d’ordre pour se mobiliser devant l’Assemblée nationale. Restons mobilisés et ne nous laissons pas berner, ne baissons pas la garde ».