Polémique autour du penalty de l'Atlético de Madrid refusé au tir but : l’UEFA tente de calmer les ardeurs en publiant un communiqué

La polémique enfle après les huitièmes de finale retour de Ligue des Champions opposant l'Atlético de Madrid au Real Madrid. L'arbitre a refusé un pénalty en faveur de l'Atlético après consultation de la VAR, suscitant l'indignation des joueurs et des supporters. L'UEFA a rapidement réagi à la controverse en publiant un communiqué officiel entraînant la décision arbitrale.



Selon l'instance, « L'Atlético de Madrid a enquêté auprès de l'UEFA sur l'incident qui a conduit à l'annulation du penalty tiré par Julián Alvarez à la fin du match de Ligue des champions de l'UEFA contre le Real Madrid hier. »



Plus loin dans le communiqué, l’UEFA soutient la décision de l'arbitre qui a pris sa décision après consultation de la VAR. « Bien que minime, le joueur a touché le ballon avec son pied d'appui avant de le frapper, comme le montre la vidéo ci-jointe. En vertu de la règle actuelle (Loi du Jeu, Loi 14.1), la VAR a dû appeler l'arbitre pour signaler que le but devait être annulé », déclare l’UEFA dans son communiqué.



Toutefois, « L'UEFA entamera des discussions avec la FIFA et l'IFAB afin de déterminer si la règle doit être revue dans les cas où une double touche de balle est clairement involontaire».



Diego Simeone, coach de l'Atlético de Madrid, a manifesté sa colère concernant l'annulation du pénalty de Julián Álvarez lors de la séance de tirs au but en conférence de presse. « L’arbitre dit que Julian a touché le ballon avec son autre pied, mais le ballon n'a pas bougé. Je n'ai jamais vu la VAR revoir un penalty lors d'une séance de tirs au but", s’indigne le coach des Colchoneros en conférence de presse.





Cette affaire a relancé ainsi le débat sur l'utilisation de la VAR et sur l'éventuelle partialité des décisions arbitrales en faveur des grands clubs européens, alimentant la controverse dans les médias sociaux avec des analyses vidéo et des comparaisons avec des décisions similaires prises dans le passé.