Badara Gadiaga tacle la majorité après le camouflet constitutionnel: « Le Pastef n’est pas fort en Gatsa Gatsa sur le droit »


Badara Gadiaga tacle la majorité après le camouflet constitutionnel: « Le Pastef n’est pas fort en Gatsa Gatsa sur le droit »
Invité de l’émission « Jakaarlo Bi » sur la Tfm ce vendredi, le chroniqueur Badara Gadiaga est longuement revenu sur la décision du Conseil constitutionnel invalidant la loi de révision constitutionnelle. Il y voit une victoire politique et juridique du président Bassirou Diomaye Faye sur son ancien mentor, Ousmane Sonko. Pour le chroniqueur, cette séquence institutionnelle consacre une rupture assumée entre les deux hommes, dont Sonko lui-même aurait, selon ses propres mots rapportés par intervenant, toujours désigné Diomaye comme l’incarnation de « l’esprit du projet Pastef ». Badara Gadiaga estime que le chef de l’État n’a fait que « prendre ses responsabilités face à l’histoire », après avoir été, selon lui, « attaqué et minimisé » par sa propre formation politique.
 
Le chroniqueur s’est ensuite montré critique face au groupe parlementaire Pastef, qu’il accuse d’avoir voulu modifier la Constitution « pour des simples besoins politiques », par le biais de « députés irréfléchis, irresponsables ». Il salue à l’inverse la posture de la haute juridiction constitutionnelle, qu’il présente comme un rempart des « principes républicains » face aux dérives supposées de la majorité parlementaire.
 
Il faut rappeler que le Conseil constitutionnel a, dans sa décision n°6/C/2026, rendue publique jeudi 9 juillet, déclaré contraire à la Constitution la loi n°18/2026 portant révision de la loi fondamentale, adoptée par l’Assemblée nationale le 29 juin dernier. Le recours avait été introduit en procédure d’urgence, le 6 juillet, par le président de la République, sous la plume de Me Cheikh Ahmadou Ndiaye, et enregistré sous le numéro 6/C/26. Le chef de l’État invoquait une violation de la procédure de révision constitutionnelle.
 
Sur le fond, le Conseil a d’abord tranché la question de sa propre compétence, rejetant l’exception d’irrecevabilité soulevée par le camp parlementaire, qui contestait son pouvoir de contrôle sur une loi de révision constitutionnelle. Les sages ont affirmé être compétents pour vérifier les conditions d’adoption, la régularité de la procédure et le respect des limites constitutionnelles encadrant l’exercice du pouvoir constituant dérivé. Sur le fond du dossier, deux vices substantiels de procédure ont été retenus. D’une part, le texte institue une nouvelle Cour constitutionnelle ainsi qu’un organe unique de gestion des élections, soit de nouvelles charges publiques, sans être assorti de recettes financières compensatoires, en violation de l’article 82 de la Constitution. D’autre part, l’Assemblée nationale n’aurait pas respecté la procédure de vote unique, qui impose aux députés de se prononcer globalement sur le texte tel qu’amendé et validé par l’exécutif. Conséquence directe de cette décision : la loi n°18/2026 ne peut entrer en vigueur et les dispositions constitutionnelles actuellement applicables demeurent en l’état.
 
C’est cette double défaite, juridique et politique, pour le président de l’Assemblée nationale que Badara Gadiaga a choisi de commenter sur le plateau de Jakaarlo Bi, résumant l’épisode par une formule imagée sur les rapports de force entre les deux camps : le Pastef, selon lui, maîtrisait le « Gatsa Gatsa » de la rue, mais s'illustrent surtout par des « erreurs de procédures » lorsqu’il s’agit d’affronter ses adversaires sur le terrain du droit.
 
Autres articles
Samedi 11 Juillet 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Bac 2026 à Diourbel : après avoir vendu son vélo, un candidat tabasse le marabout qui lui promettait le Bac « sans effort »

Bac 2026 à Diourbel : après avoir vendu son vélo, un candidat tabasse le marabout qui lui promettait le Bac « sans effort » - 11/07/2026

Affaire Madiambal Diagne : l’ambassadrice de France Christine Fages écarte toute intervention politique de Paris et précise les règles de l’extradition

Affaire Madiambal Diagne : l’ambassadrice de France Christine Fages écarte toute intervention politique de Paris et précise les règles de l’extradition - 11/07/2026

Secrétariat général de l’ONU : Umaro Sissoco Embaló affiche son soutien à une candidature de Macky Sall

Secrétariat général de l’ONU : Umaro Sissoco Embaló affiche son soutien à une candidature de Macky Sall - 11/07/2026

Cambriolages en série : les coulisses d’une vaste traque policière qui a conduit au démantèlement présumé d’une bande

Cambriolages en série : les coulisses d’une vaste traque policière qui a conduit au démantèlement présumé d’une bande - 11/07/2026

Sénégal–France : Christine Fages mise sur la souveraineté pour bâtir une relation bilatérale « plus forte »

Sénégal–France : Christine Fages mise sur la souveraineté pour bâtir une relation bilatérale « plus forte » - 11/07/2026

Thiès : quatre individus déférés dans une affaire mêlant actes contre nature, prostitution en ligne, drogues,transmission volontaire du VIH et cyberescroquerie

Thiès : quatre individus déférés dans une affaire mêlant actes contre nature, prostitution en ligne, drogues,transmission volontaire du VIH et cyberescroquerie - 10/07/2026

Grève générale : Le mot d’ordre suivi à plus de 75%, selon Mody Guiro SG de la CNTS

Grève générale : Le mot d’ordre suivi à plus de 75%, selon Mody Guiro SG de la CNTS - 10/07/2026

Mort d’Abdoulaye Ba à l’Ucad : Les trois agents du Coud inculpés et placés sous contrôle judiciaire

Mort d’Abdoulaye Ba à l’Ucad : Les trois agents du Coud inculpés et placés sous contrôle judiciaire - 10/07/2026

ITV / SG du SYTJUST: « Le ministre du travail ne peut pas réinventer le syndicalisme » ( Ayé Boun Malick Diop)

ITV / SG du SYTJUST: « Le ministre du travail ne peut pas réinventer le syndicalisme » ( Ayé Boun Malick Diop) - 10/07/2026

Virées nocturnes, tensions et sorties clandestines chez les Lions : L'officier de sécurité de la fédération, commissaire djibril camara, brise le silence

Virées nocturnes, tensions et sorties clandestines chez les Lions : L'officier de sécurité de la fédération, commissaire djibril camara, brise le silence - 10/07/2026

Entretien – Amadou Abdou Thiaw,ingénieur et cadre à la SONATEL SA : « Le Sénégal a les compétences pour se doter d'un numéro d'urgence unique »

Entretien – Amadou Abdou Thiaw,ingénieur et cadre à la SONATEL SA : « Le Sénégal a les compétences pour se doter d'un numéro d'urgence unique » - 10/07/2026

Loi n° 18/2026 invalidée : l’avocat du Président dévoile les deux fautes majeures sanctionnées par les « Sages »

Loi n° 18/2026 invalidée : l’avocat du Président dévoile les deux fautes majeures sanctionnées par les « Sages » - 10/07/2026

Haute Cour de Justice : Aïssatou Sophie Gladima face à un procès sans recours…l’audience fixée au 22 juillet

Haute Cour de Justice : Aïssatou Sophie Gladima face à un procès sans recours…l’audience fixée au 22 juillet - 10/07/2026

Assemblée nationale : Ousmane Sonko convoque une réunion du Bureau demain

Assemblée nationale : Ousmane Sonko convoque une réunion du Bureau demain - 09/07/2026

Révision constitutionnelle – Loi n° 18/2026 : les raisons de la censure de la procédure adoptée par l’Assemblée nationale par les « Sages » sont connues

Révision constitutionnelle – Loi n° 18/2026 : les raisons de la censure de la procédure adoptée par l’Assemblée nationale par les « Sages » sont connues - 09/07/2026

Vers un dégel politique entre Diomaye Faye et Macky Sall ?

Vers un dégel politique entre Diomaye Faye et Macky Sall ? - 09/07/2026

Dernière minute : Le Conseil constitutionnel annule la loi de révision constitutionnelle adoptée par les députés de PASTEF

Dernière minute : Le Conseil constitutionnel annule la loi de révision constitutionnelle adoptée par les députés de PASTEF - 09/07/2026

Cheikh Diba, MEFP : « Quand le BTP marche, c’est toute l’économie qui marche »

Cheikh Diba, MEFP : « Quand le BTP marche, c’est toute l’économie qui marche » - 09/07/2026

Macky Sall peut-il rentrer sans risque ? : « Aucun risque judiciaire ne pèse sur lui », selon le Pr Ousseynou Samba

Macky Sall peut-il rentrer sans risque ? : « Aucun risque judiciaire ne pèse sur lui », selon le Pr Ousseynou Samba - 09/07/2026

Affaire braquages armés : Après la chute du “marabout” de Tivaouane, la traque du gang présumé s’accélère…un suspect de 74 ans interpellé à Louga

Affaire braquages armés : Après la chute du “marabout” de Tivaouane, la traque du gang présumé s’accélère…un suspect de 74 ans interpellé à Louga - 09/07/2026

Mondial 2026 : après le fiasco des Lions, le Comex de la FSF convoqué pour l’heure des comptes

Mondial 2026 : après le fiasco des Lions, le Comex de la FSF convoqué pour l’heure des comptes - 09/07/2026

Affaire Pape Cheikh Diallo : Doudou Lamine Dieng nie tout et parle de simples relations amicales avec Pape Cheikh Diallo et Djiby Dramé …« Je n’ai rien à me reprocher »

Affaire Pape Cheikh Diallo : Doudou Lamine Dieng nie tout et parle de simples relations amicales avec Pape Cheikh Diallo et Djiby Dramé …« Je n’ai rien à me reprocher » - 09/07/2026

Guédiawaye : le procès glaçant autour de D. Sabaly, adolescente retrouvée séquestrée dans un poulailler… I. Maïga risque 20 ans de prison

Guédiawaye : le procès glaçant autour de D. Sabaly, adolescente retrouvée séquestrée dans un poulailler… I. Maïga risque 20 ans de prison - 09/07/2026

Koweït: l'armée dit réagir à des attaques

Koweït: l'armée dit réagir à des attaques "hostiles" de drones et de missiles - 09/07/2026

L'armée américaine annonce avoir lancé de nouvelles frappes contre l'Iran

L'armée américaine annonce avoir lancé de nouvelles frappes contre l'Iran - 09/07/2026

L’appel de Aldiouma Sow à Babacar Mbengue: « La coalition Diomaye Président vous tend la main »

L’appel de Aldiouma Sow à Babacar Mbengue: « La coalition Diomaye Président vous tend la main » - 08/07/2026

Procès Jérôme Bandiaky : « Je suis amoureux des armes »… Le parquet réclame 5 ans de prison ferme

Procès Jérôme Bandiaky : « Je suis amoureux des armes »… Le parquet réclame 5 ans de prison ferme - 08/07/2026

Bracelet électronique, liberté surveillée et bataille judiciaire : Lat Diop devant la Chambre d’accusation financière

Bracelet électronique, liberté surveillée et bataille judiciaire : Lat Diop devant la Chambre d’accusation financière - 08/07/2026

Grand-Yoff : une collecte de fonds pour un jeune lutteur vire au drame, un vigile poignardé au cou avec un tournevis par un enfant de 12 ans

Grand-Yoff : une collecte de fonds pour un jeune lutteur vire au drame, un vigile poignardé au cou avec un tournevis par un enfant de 12 ans - 08/07/2026

Recours présidentiel sur la révision constitutionnelle : « Un désaveu de l’engagement référendaire », selon Pastef

Recours présidentiel sur la révision constitutionnelle : « Un désaveu de l’engagement référendaire », selon Pastef - 08/07/2026

RSS Syndication