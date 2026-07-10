Une sélection sous pression et des rumeurs persistantes



Une Coupe du monde impose aux joueurs, aux membres de l’encadrement et aux responsables fédéraux plusieurs semaines de vie en communauté, dans un environnement marqué par une forte pression sportive et médiatique.



Dans ce contexte, plusieurs rumeurs ont circulé autour de la sélection sénégalaise : supposées tensions internes, rivalités d’ego, virées nocturnes, sorties non autorisées, relâchement à l’hôtel ou encore désaccords après certains choix tactiques et l’élimination face à la Belgique.



Pour répondre à ces accusations, Les Échos a interrogé le responsable chargé de l’ordre et de la discipline au sein de la délégation sénégalaise : le commissaire Djibril Camara, officier de sécurité de la Fédération sénégalaise de football.



Celui-ci oppose un démenti catégorique aux informations faisant état de comportements indisciplinés. Il défend le professionnalisme des joueurs et décrit une organisation sécuritaire qui, selon lui, rendait quasiment impossible toute sortie clandestine ou tout comportement anormal.



Djibril Camara, près de trois décennies dans la Police



Le commissaire Djibril Camara se présente comme un commissaire divisionnaire de police de classe exceptionnelle à la retraite. Il affirme avoir effectué vingt-neuf années de service au sein de la Police nationale.



Au cours de sa carrière, il dit avoir dirigé plusieurs commissariats importants. Il cite notamment le commissariat central de Kaolack, celui de Thiès, ainsi que les commissariats urbains de Mbacké, Grand-Yoff et Diourbel.



Il a également été chef de la Sûreté urbaine de Dakar pendant quatre années, entre 2011 et 2014.



Cette longue expérience dans les services de sécurité constitue, selon lui, un atout essentiel dans l’exercice de ses nouvelles fonctions au sein de la Fédération sénégalaise de football.



Nommé après l’élection d’Abdoulaye Fall



Djibril Camara explique avoir été nommé officier de sécurité de la Fédération sénégalaise de football en septembre 2025, peu après l’élection d’Abdoulaye Fall à la présidence de l’instance.



Sa mission consiste à prendre en charge la sécurité globale de la Fédération et des différentes sélections nationales, avec une attention particulière accordée à l’équipe nationale A.



Il joue également un rôle d’intermédiaire entre la Fédération et les forces de défense et de sécurité, notamment la Police et la Gendarmerie, lors des rencontres internationales organisées à Dakar.



Le commissaire souligne que son parcours professionnel l’oblige à faire preuve d’une grande rigueur. En matière de sécurité, affirme-t-il en substance, aucune approximation n’est permise.



Deux grandes campagnes avec l’équipe nationale



Depuis sa nomination, Djibril Camara indique avoir participé à deux grandes campagnes avec les Lions.



La première a été la Coupe d’Afrique des nations disputée au Maroc. La seconde est la Coupe du monde organisée aux États-Unis.



C’est principalement sur l’organisation sécuritaire déployée pendant cette dernière compétition qu’il a été interrogé, alors que des accusations concernant le comportement de certains membres de la délégation ont été relayées.



Une sécurité extérieure assurée par la BIP



Pour la Coupe du monde aux États-Unis, le dispositif était articulé autour de deux principaux volets : la sécurité extérieure et la sécurité intérieure.



Le premier concernait tous les déplacements de la sélection. Il s’agissait notamment des trajets entre l’hôtel, les terrains d’entraînement, les stades et, le vendredi, la mosquée.



La protection extérieure était assurée par des éléments de la Brigade d’intervention polyvalente, la BIP, qui avaient accompagné la délégation sénégalaise.



Ces agents avaient pour mission de veiller à l’intégrité physique des joueurs et des membres du staff durant leurs déplacements.



Des motards de la police américaine pour ouvrir la voie



En plus des éléments sénégalais, la police américaine participait directement à la sécurisation des mouvements de l’équipe.



Des motards étaient mobilisés pour ouvrir la voie au cortège des Lions et faciliter leur circulation. Cette escorte permettait de réduire les risques liés aux déplacements et d’assurer la ponctualité de la délégation.



Djibril Camara présente ainsi la sécurité extérieure comme une opération coordonnée entre les agents sénégalais et les forces américaines.



Un contrôle strict dès l’entrée de l’hôtel



Le deuxième volet concernait la sécurité intérieure, particulièrement à l’hôtel Hyatt où logeait la sélection.



Dès le portail, un filtrage rigoureux était mis en place. Selon le commissaire, aucune personne ne pouvait accéder à l’établissement sans disposer d’un badge ou d’une accréditation.



La Fédération internationale de football avait également déployé un détachement de la police de New York à l’intérieur de l’hôtel.



À ce dispositif institutionnel s’ajoutait une société privée américaine chargée de surveiller l’accès aux espaces réservés aux joueurs.



Une société privée recrutée faute de visas pour les agents sénégalais



La Fédération sénégalaise de football souhaitait initialement faire venir ses propres agents de sécurité locaux. Mais elle aurait rencontré des difficultés pour obtenir les visas nécessaires.



Pour éviter toute faille dans le dispositif, un contrat avait donc été signé avec une société privée américaine.



Ses agents étaient positionnés au niveau des ascenseurs et des escaliers donnant accès aux chambres des joueurs.



Leur consigne était particulièrement stricte : seules les personnes expressément autorisées pouvaient franchir cette zone.



Même des responsables fédéraux interdits dans la zone des joueurs



L’espace réservé aux joueurs et au staff technique était soumis à des restrictions rigoureuses.



D’après Djibril Camara, même les membres de la délégation officielle ou les responsables fédéraux ne pouvaient pas accéder librement à cette partie de l’hôtel.



Les agents de sécurité devaient empêcher toute personne étrangère au groupe sportif de rejoindre les chambres ou les espaces privés des joueurs.



Chaque journée donnait lieu à l’élaboration d’un rapport écrit transmis au responsable de la sécurité.



Cette organisation est invoquée par le commissaire pour contester les rumeurs selon lesquelles des soirées auraient été organisées à l’intérieur de l’hôtel.



Des soirées avec de jeunes femmes ? « Des accusations infondées »



L’une des accusations les plus graves concernait de prétendues soirées organisées par certains dirigeants, au cours desquelles de jeunes femmes auraient été invitées.



Djibril Camara rejette totalement ces affirmations. Il les qualifie d’accusations gratuites et infondées destinées, selon lui, à déstabiliser l’équipe nationale ou la Fédération.



Il insiste sur la densité du dispositif de surveillance, composé de la BIP, de la police américaine et des agents de sécurité privés.



Dans ces conditions, soutient-il, aucun comportement inhabituel n’aurait pu passer inaperçu.



Il affirme qu’aucun fait de cette nature ne lui a été signalé dans les rapports transmis quotidiennement.



Les joueurs pouvaient-ils sortir en cachette ?



Une autre rumeur faisait état de joueurs qui auraient quitté clandestinement l’hôtel en contournant les règles internes.



Là encore, le commissaire oppose un démenti. Les joueurs, explique-t-il, n’étaient pas autorisés à sortir selon leur convenance.



Ils n’auraient bénéficié que d’un seul quartier libre, accordé le lendemain du match contre la France.



Cette journée de repos leur avait permis de rencontrer leurs familles. Djibril Camara assure que ces sorties se sont déroulées de manière parfaitement organisée.



En dehors de cette autorisation exceptionnelle, aucune sortie non validée n’aurait été enregistrée.



Un comportement jugé « extraordinaire » après les entraînements



L’officier de sécurité défend avec insistance l’attitude des internationaux sénégalais.



Selon lui, les joueurs ont fait preuve d’un professionnalisme remarquable durant toute la compétition.



Après des séances d’entraînement décrites comme très intenses, leur principale préoccupation était de récupérer physiquement.



Leur seul véritable divertissement consistait à se retrouver dans une salle de jeux aménagée au sein de l’hôtel. Ils pouvaient y discuter ou jouer au billard.



Le commissaire affirme qu’après 22 heures, aucun joueur n’était visible dans les couloirs de l’établissement.



Ce constat est présenté comme une preuve supplémentaire du respect des règles imposées au groupe.



L’affaire du chef cuisinier laissée à la sphère privée



Djibril Camara a également été interrogé sur des accusations de harcèlement sexuel visant le chef cuisinier de la délégation.



Sur ce point, il se montre plus prudent. Il indique ne pas avoir grand-chose à dire, estimant qu’il s’agit d’une affaire privée.



Il rappelle que la personne concernée a accordé une interview à L’Observateur afin de fournir sa propre version des faits.



N’ayant pas été témoin direct de la situation, l’officier de sécurité refuse de formuler davantage de commentaires.



Aucune tension entre les joueurs et les dirigeants



Les relations entre les joueurs et les responsables fédéraux ont également fait l’objet de nombreuses spéculations.



Certains récits évoquaient des tensions au sein de la délégation pendant la compétition ou après l’élimination face à la Belgique.



Djibril Camara nie catégoriquement avoir été témoin de tels incidents. Aucun fait de ce type ne lui aurait été rapporté.



Pour lui, ces accusations sont, là encore, infondées et contribuent uniquement à fragiliser l’image de l’équipe nationale et de la Fédération.



Un retour dispersé après l’élimination



Après l’élimination contre la Belgique, les membres de la délégation ne sont pas tous rentrés ensemble au Sénégal.



Ce retour en ordre dispersé a alimenté les interrogations et renforcé les rumeurs d’une rupture ou d’un climat tendu.



Djibril Camara reconnaît que le retour s’est effectivement déroulé de manière fragmentée. Mais il récuse toute interprétation liée à l’indiscipline ou à une crise interne.



Selon lui, cette situation était uniquement due à des difficultés logistiques et à des problèmes de transport.



« Aucun acte d’indiscipline »



Le commissaire affirme que ce retour séparé ne résultait ni d’une volonté des joueurs ni d’une décision particulière de la Fédération.



L’instance fédérale avait d’ailleurs communiqué sur les raisons logistiques ayant conduit à cette organisation.



Pour l’officier de sécurité, il serait donc erroné de présenter cette dispersion comme le signe d’un conflit ou d’un refus de discipline.



Son témoignage vise ainsi à réhabiliter l’image d’un groupe qu’il décrit comme concentré, professionnel et respectueux des règles jusqu’à la fin de la compétition.



Un dispositif présenté comme « imperméable »



Au terme de son intervention, Djibril Camara défend un système de contrôle impliquant plusieurs niveaux de sécurité : la BIP sénégalaise, la police américaine, un détachement de la police de New York, une société privée et un filtrage permanent des accès.



Ce dispositif, affirme-t-il, ne laissait pratiquement aucune possibilité aux joueurs ou à d’autres membres de la délégation d’échapper à la surveillance.



Il rejette donc les récits de virées nocturnes, de sorties clandestines ou de soirées organisées au sein de l’hôtel. Il assure également n’avoir constaté aucune tension entre les joueurs et les dirigeants.



Face aux nombreuses accusations apparues autour du parcours des Lions, le commissaire Djibril Camara livre une version claire : les difficultés rencontrées auraient été sportives ou logistiques, mais elles ne relèveraient en aucun cas d’un problème de discipline.

