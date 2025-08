Point Bas de la Mairie de Touba : L’entrée stratégique libérée grâce aux opérations de pompage de la nouvelle station de l’ONAS

Après les fortes pluies du samedi 2 août, une flaque s’est formée sur l’une des voies à hauteur de la mairie de Touba. Les véhicules et les autres moyens de transport empruntaient une seule voie le dimanche 3 août 2025. Ce bas-fonds a été visité, dimanche à 10 heures par le Gouverneur de la région de Diourbel, Ibrahima Fall, le Préfet Khadim Hann et le sous-préfet de Ndame, le Directeur de l’Assainissement, Omar Sène, le Directeur de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), Séni Diène, le Directeur Madické Cissé, de la Direction de la Prévention et de la Gestion des Inondations (DPGI) ainsi que le Directeur des études, des Travaux et de la Planification de l’ONAS Kader Konaté.



Ce lundi, la deuxième voie a été ouverte grâce aux pompages de la nouvelle station de pompage. Lors de l’inauguration de cette station de pompage par le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Mr Cheikh Tidiane Dièye, le maire de la ville Abdou Lahad Ka avait confirmé que les deux voies n’étaient pas envahies par les eaux en dépit des deux premières intenses pluies. C’est donc dire, que l’eau a coulé sous les ponts entre le dimanche 3 août à 10 heures et le lundi 4 août 2025 à 13 heures.

D’une capacité de 800m³/heure avec un dallage de 100m² et des grilles avaloires, la nouvelle station refoule les eaux vers la station de Touba Ca Kanam et de là, elles sont pompées vers la station de Keur Niang. « Lorsqu’il pleuvait, la route était coupée sur un côté et les véhicules étaient obligés de se rabattre sur une seule des deux voies. La circulation était dense et difficile », a expliqué Monsieur Moussa Ndiaye, Chef du Projet d’urgence de drainage des eaux pluviales de Touba. L’infrastructure a mis hors d’eau cette voie selon les témoignages des automobilistes et des riverains.