Pikine Ouest : nouvellement installés, le maire Cheikh Diop et son équipe prônent une gestion municipale concertée au bénéfice des administrés

Pour la coalition Yewwi Askan Wi, 46 conseillers étaient présents dès le début de l’installation du bureau municipal, suivie de la coalition Benno Bokk Yakaar avec 9 conseillers, de la coalition Wallu Sénégal 6 conseillers, de Guem Sa Bop, 2 conseillers, de Défar sa gokh 2 et de la convergence démocratique Bokk Gis Gis 1.

L’administration territoriale conduite par le sous-préfet du département de Pikine a assisté à l’élection des cinq adjoints au maire, suivant aussi, la disposition paritaire qui veut qu’après chaque homme, une femme.

Dans son discours, le successeur de Pape Gorgui Ndong insiste sur un travail municipal pour la continuité. « Il ne s’agit pas de faire table rase de ce qui était là. Mais nous allons voir ce qui est conforme à notre programme et nous allons l’inclure dans notre plan d’actions », envisage le maire de la coalition Yewwi Askan Wi.

Les priorités au niveau de la commune de Pikine Ouest sont énormes. Le jeune maire, conscient de tous ces enjeux, invite tous les conseillers de quelque bord que ce soit, à œuvrer pour l’intérêt commun. Cheikh Diop appelle également l’équipe sortante à considérer que la gestion de la commune n’est pas l’apanage d’un groupe restreint. Il les invite, main dans la main, à poser ensemble les jalons de développement pour une commune unie, ambitieuse et utile à ses administrés.

La passation de service avec le maire sortant devrait se tenir le lundi prochain dans les locaux de la mairie.