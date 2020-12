Philippe Lalliot : Des émissions de gaz à effet de serre d'une élévation de 1/2 degré de température seraient atteintes entre 2030 et 2050 (Scientifiques)

L'ambassadeur de France au Sénégal Phillippe Laliot a fait savoir que des scientifiques ont révélé que l'élévation de la température de 1 degré et demi serait atteinte entre 2030 et 2050.



À cet effet, il a souligné que le réchauffement de la température mondiale a des effets désastreux sur notre vie quotidienne et peut-être surtout hypothèque l'avenir des générations futures.



Face à ces effets néfastes et l'accélération du réchauffement climatique, il préconise de renforcer nos contributions déterminées nationales, dès cette année ou au plus tard d'ici la COP 26.