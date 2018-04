Perturbation à Dakar-Plateau le 19 avril / Le MODER prévient : "Nous ne laisserons personne saccager Dakar"

LLa manifestation de l’opposition prévue demain aura pour cadre l’Assemblée nationale, sise au cœur de Dakar plateau. Justement les habitants de ce quartier économique de la capitale du Sénégal ne veulent pas voir leur quiétude perturber. Et c’est le Mouvement pour la défense de la République (MODER/Osons) par la voix de son Président Rene Pierre Yehoumé qui avertit les leaders de l’opposition qu’"il (MODER) ne laisse personne saccager ce quartier, centre d’affaires, Dakar plateau".





"L’opposition qui compte manifester demain contre le parrainage veut mener des perturbations à Dakar plateau. Mais nous ne laisserons personne troubler la quiétude des habitants de Dakar plateau encore moins de permettre aux manifestants de saccager les biens d’autrui", c’est l’avertissement lancé par le MODER par la voix de Rene Pierre aux leaders de l’opposition qui comptent barrer la route à l’adoption du projet de loi sur le parrainage.

Pour ce faire, le MODER va se constituer en bouclier humain pour protéger Dakar plateau.



"Nous appelons à tout le monde à se tenir débout tôt le matin de ce 19 avril afin de protéger les personnes notamment tous ceux qui viennent travailler à Dakar plateau et leurs biens", a-t-il lancé.



S’agissant du parrainage, les membres de MODER, en conférence de presse ce matin, invitent les acteurs politiques à laisser les députés légiférer. Mais s’empresse-t-il d’ajouter : "l’infiltration que compte faire l’opposition pour semer la confusion dans la tête de l’opinion nationale et internationale est inacceptable".