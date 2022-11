Pérennisation du Waqf : la haute autorité a entamé sa campagne de sensibilisation.

La Haute Autorité du Waqf au Sénégal a entamé le 3 novembre passé à Dakar son programme de sensibilisation des associations et personnes détentrices de biens assimilés au waqf. L’objectif principal de cette campagne est de sensibiliser sur l’institutionnalisation du waqf au Sénégal et l’importance de la formalisation du point de vue juridique, de rappeler les procédures de formalisation du waqf, de faire le point sur les avantages fiscaux relatifs au waqf constitués et de recenser les difficultés liées au processus de formalisation.

Pour rappel, le Groupe Wal Fadjri, un des pionniers de la presse privée au Sénégal, a créé en 2019 la Fondation Waqf Walf. À travers cet acte, la famille de feu Sidy Lamine Niass fondateur de ce groupe, a souhaité satisfaire une des dernières volontés de l’illustre disparu. Ainsi la Haute Autorité du Waqf a manifesté sa disponibilité à accompagner le Groupe Walfadjri, pour la pérennisation de son waqf, lors d’une visite de courtoisie, le 7 novembre passé, dans le cadre de la programme de sensibilisation des associations et personnes détentrices de biens assimilés au Wanda.