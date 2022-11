Pénurie et qualité de l’eau en milieu urbain et rural : « l’eau est la denrée la plus soumise à un contrôle au Sénégal » (Serigne M. Thiam)

Malgré certaines alertes de citoyens sur la qualité de l’eau dans notre pays, elle est la denrée la plus soumise à un contrôle au Sénégal, a laissé entendre Serigne Mbaye Thiam, ministre de l’eau et de l’assainissement. Il a aussi indiqué que depuis la mise en fonction de l’usine KMS 3, les pénuries d’eau dans certains quartiers sont de moins en moins constatées. Il a aussi renseigné sur le milieu rural, des mesures prises pour contrôler au mieux les pannes de forage.