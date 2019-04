Pénurie d’eau a Dakar : Le DG de l’hydraulique mise sur la nouvelle pièce en T pour résoudre le casse tête des populations.

Le problème de la pénurie d’eau à Dakar est en train de connaître son épilogue. Selon le Directeur de l’hydraulique, la nouvelle pièce en T, en remplacement de la pièce en Y est la solution considérable pour résoudre de manière définitive les coupures récurrentes. Les travaux d’installation à l’usine de traitement et de pompage d’eau de Keur Momar Sarr (nord) d’un nouveau système d’alimentation en eau potable de Dakar se sont achevés. Des travaux voulus par les autorités.

Harouna Kalidou Gaye qui revient sur la situation de l’eau en milieu urbain et péri urbain a noté des améliorations avec beaucoup d’investissement, notamment l’usine de Keur Momar Sarr 3 et l’usine de dessalement pour la zone urbaine, même s’il reste des efforts pour le monde rural. Entretien...