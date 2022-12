Pëncum Niani 2022 / Gala de lutte : le Conseil départemental rend hommage à feu Elh. Bouna Sémou Niang

Dans le cadre des activités de la 8e édition du festival Pëncum Niani, le Conseil départemental a mis en jeu le drapeau feu El Hadj Bouna Sémou Niang. Ainsi, cette dernière activité s’est tenue ce 25 décembre 2022. Chef de canton du Niani Kalankadougou de 1945 à 1960 et chef d’arrondissement de 1960 à 1965, El Bouna Sémou Niang a profondément impressionné par son charisme exceptionnel, sa générosité si naturelle, son amour du prochain et son sens élevé du devoir. De ses réalisations on peut citer : le premier dispensaire du Niani, plus de 150 puits, l’école rurale de Malem Niani, la création de la société des terres neuves (S.T.N.) ...



Un homme qui a fait la fierté de tout un pays et qui mérite d’être cité comme modèle pour la jeunesse Sénégalaise en général et celle du Niani en particulier. Grand croix de l’ordre du lion, grand croix de l’ordre du mérite, officier de la légion d’honneur, officier de l’étoile noire du Benin, officier du Nicham iftikhar, conseiller coutumier, membre du conseil économique et social... Au nom de la famille, Alboury Niang a tenu à remercier et féliciter le Conseil départemental de Koumpentoum.