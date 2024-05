Pèlerinage aux lieux saints de l’Islam : Les 14 mesures du PM Ousmane Sonko

Pour apporter les diligences préalables au pèlerinage à la Mecque en 2024, le Premier ministre a organisé ce vendredi un conseil interministériel pour un bon déroulement. Dix axes ont été fixés par le Premier ministre notamment à la délivrance dans les délais requis, des documents de voyage et des visas et à la confirmation dans les délais requis du nombre définitif de pèlerins à transporter. Le ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères est mise à contribution en relation avec la Délégation générale au Pèlerinage (DGP). Yassine Fall est invitée à élaborer à l’intention du Premier Ministre, au plus tard le 15 mai 2024, un point détaillé sur les dispositions prises par chaque voyagiste privé pour garantir l’exécution rigoureuse de ses obligations vis-à-vis des pèlerins à sa charge (transport, hébergement et restauration).







La ministre va aussi, sur instruction du Premier ministre, en relation avec le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, prendre les dispositions requises pour accélérer les enrôlements et la délivrance des passeports, notamment au travers d’une campagne de communication par tous les média.



Pour le transport des pèlerins, le Premier ministre Ousmane Sonko appelle à veiller, à ce que Air Sénégal et Flynas prennent les dispositions appropriées relativement à l’état satisfaisant et à la disponibilité des aéronefs, mais aussi qu'ils confirment et respectent le calendrier des vols, respectent rigoureusement le plan de transport à l’aller et au retour en fournissant la caution bancaire requise en contrepartie des paiements des prestations effectués à l’avance. Pour la direction générale de l’AIBD, le Premier ministre invite à assurer la bonne gestion du Terminal Pèlerins à l’Aéroport International Blaise DIAGNE et à veiller au déroulement satisfaisant du handling par 2AS. Le ministre de la Santé et de l’Action sociale va veiller au respect du délai fixé pour l’élaboration du protocole sanitaire et son appropriation par l’équipe médicale.











Au titre du séjour en Arabie Saoudite, le Premier ministre engage le ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères à veiller à garantir aux pèlerins les conditions optimales d’hébergement aussi bien à la Mecque qu’à Mina ; en particulier, veiller en relation avec les autorités saoudiennes à éviter les problèmes d’hébergement rencontrés à Mina par les pèlerins sénégalais l’année dernière et à leur procurer une restauration de qualité à Mina avec l’appui de prestataires sénégalais.







Eu égard à la décision des autorités saoudiennes de ne pas autoriser le recours aux étudiants sénégalais en Arabie Saoudite en appui à l’encadrement des pèlerins,le ministère de l’intégration africaine devra entreprendre les démarches nécessaires auprès des autorités saoudiennes, en rapport avec la DGP, en vue de faire rapporter cette décision. Sans préjudice de l’issue de cette démarche, étudier l’opportunité de renforcer le nombre de missionnaires par le recours à des fonctionnaires sénégalais maîtrisant la langue arabe mais aussi, couverture de la rallonge budgétaire y afférente, en relation avec le Ministre des Finances et du budget. Ousmane Sonko invite son ministre à veiller, à la bonne organisation par les voyagistes privés du séjour des pèlerins à leur prise en charge et à une bienveillante attention à leur accorder. Selon le Premier ministre, « il faut veiller scrupuleusement à l’apurement de la dette due au logeur en Arabie Saoudite.







En y séjournant pendant le pèlerinage, Sonko invite les pèlerins au respect scrupuleux de la décision des autorités saoudiennes interdisant la participation au pèlerinage de titulaires de tels visas, sous peine du paiement d’une amende, sans préjudice des autres mesures prévues par la législation de ce royaume, Concernant les prochains pèlerinages, le PM engage le Délégué Général au Pèlerinage, sous la supervision du Ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, en rapport avec le Ministre chargé des finances, à me soumettre, dans un délai de 4 mois, un plan de réduction substantielle du package financier à payer par les pèlerins au titre du prochain pèlerinage à La Mecque.







12. J’engage le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale à me soumettre, dans un délai de six (06) mois, un schéma de décentralisation dans les régions de résidence des pèlerins au Sénégal, de l’intégralité des vaccinations auxquelles ils sont astreints.







« J’engage le Ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, en relation avec les Ministres chargés des transports aériens et de la Justice, à procéder à la revue du cahier des charges convenu entre les voyagistes privés et la Délégation générale au Pèlerinage, régissant le convoyage des pèlerins en Arabie Saoudite ; à partir de ce pèlerinage 2024, s’assurer qu’aucun voyagiste privé ne puisse opérer sans disposer de l’agrément de International Air Transport Association (IATA). Aussi, le Premier ministre engage à assurer, en rapport avec le Ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, le suivi de la mise œuvre des décisions issues de cette réunion interministérielle et à lui faire un compte rendu régulier.