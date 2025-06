Pékin condamne les frappes de Trump sur l'Iran et appelle à la désescalade

La Chine a fermement condamné les récentes attaques américaines contre l'Iran, y compris les frappes sur des installations nucléaires sous la supervision de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), affirmant que ces actions "violent gravement la Charte des Nations Unies".



Faisant écho à la forte désapprobation de Moscou, le ministère chinois des Affaires étrangères a souligné que les frappes américaines exacerbent les tensions au Moyen-Orient.



La Chine exhorte toutes les parties au conflit, en particulier Israël, à cesser immédiatement les attaques et à s'engager dans le dialogue et les négociations pour restaurer la paix et la stabilité dans la région. Le ministère a souligné son engagement à travailler avec la communauté internationale pour défendre la justice et trouver une solution diplomatique.