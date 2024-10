Pedro Sánchez appelle la communauté internationale à ne plus livrer d'armes à Israël

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a appelé vendredi la communauté internationale à ne plus livrer d'armes à Israël, jugeant nécessaire de "ne pas contribuer, d'une manière ou d'une autre, à l'escalade de la violence" au Moyen-Orient.



"Il est urgent, à la lumière de tout ce qui se passe au Moyen-Orient, que la communauté internationale cesse d'exporter des armes au gouvernement israélien", a déclaré le dirigeant socialiste à l'issue d'une rencontre à Rome avec le pape François.



"C'est un appel que je vais faire (...) à l'ensemble de la communauté internationale", a insisté le chef du gouvernement, jugeant nécessaire de "ne pas contribuer d'une manière ou d'une autre à l'escalade de la violence, à la guerre et à son expansion à Gaza, en Cisjordanie ou, dans le cas présent, au Liban".



Ces propos font écho à ceux du président français Emmanuel Macron, qui s'est prononcé samedi dernier pour l'arrêt des livraisons d'armes à Israël utilisées dans le conflit à Gaza. Ces propos ont été aussitôt qualifiés de "honte" par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.



M. Sánchez est l'une des voix occidentales les plus critiques vis-à-vis d'Israël depuis le début de l'offensive à Gaza, déclenchée après l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023.



Ses prises de position lui ont valu de vives critiques du gouvernement israélien. Fin mai, ce dernier a été jusqu'à rappeler son ambassadrice pour consultations, après la reconnaissance par l'Espagne - conjointement avec l'Irlande et la Norvège - de l'Etat palestinien.



La question des livraisons d'armes à Israël divise depuis des mois les pays occidentaux.



Le Royaume-Uni a ainsi annoncé en septembre la suspension d'une trentaine de licences d'exportation d'armes à Israël sur un total de 350, après un examen concluant à "un risque" qu'elles soient utilisées en violation du droit humanitaire international.



L'Allemagne, à l'inverse, a annoncé jeudi de nouvelles livraisons d'armes, sans préciser leur nature ou ce à quoi elles doivent servir. Le président américain Joe Biden, quant à lui, s'est jusqu'à présent refusé à user du levier des armes à Israël, en dehors de la suspension d'une livraison de bombes en mai.



Israël est engagé sur plusieurs fronts, en guerre contre le Hamas à Gaza et contre le Hezbollah au Liban, où il mène depuis lundi des opérations terrestres. L'Etat hébreu menace aussi de riposter à une attaque massive de missiles de l'Iran qui avait eu lieu mardi dernier.