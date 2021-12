Passation de service au Parquet de Kaolack : Cheikh Dieng remplace Doudou Cissé Diouf.

Le procureur sortant Doudou Cissé Diouf a passé le relais à son collègue, le procureur Cheikh Dieng.

Ce dernier vient ainsi d'hériter d'un ressort judiciaire (TGI de Kaolack) qui " se caractérise par sa centralité, au carrefour de plusieurs corridors transfrontaliers".



Le procureur Cheikh Dieng, lors de sa passation, a tenu à annoncer la couleur avant de souligner quelques principes d'intention d'actions. "Les délinquants les plus dangereux n'ont plus leur place dans cette zone ", a-t-il lancé. Et le procédé sera le suivant, "s'assurer du renforcement de la confiance des justiciables, la Justice étant rendue au nom du Peuple sénégalais, promouvoir l'information exacte du public dans tout ce qui ne nuit pas au secret et à l'efficacité des procédures et qui puisse garantir le respect des droits de toutes les parties, notamment de la défense. Et en aval des enquêtes, engager des poursuites intelligentes dans le cadre de la loi afin d'atteindre au mieux les objectifs poursuivis par l'action pénale, travailler à une dynamique de performance accrue de l'activité de police judiciaire dirigée par le Procureur, aller au delà des simples constatations et donc développer avec les OPJ la dimension recherche de l'infraction pénale, beaucoup plus adaptée à la répression de la criminalité organisée", a-t-il indiqué.



Avant de poursuivre, "renforcer le secours et l'assistance à l'enfance en danger comme prévu par les articles 565 et suivants du code de procédure pénale, assurer l'effectivité d'application des innovations introduites par le législateur et développées par M. le Garde des Sceaux et la Chancellerie, dans le cadre de la politique pénale actualisée, à savoir le bracelet électronique d'une part et d'autre part l'ONRAC qui poursuit l'effectivité de la sanction pénale en sa dimension patrimoniale et qui empêche le dépérissement des biens placés sous la main de la justice et enfin assurer une déclinaison locale optimisée de la politique pénale nationale définie par l’autorité et organisée par les textes pertinents", a-t-il ajouté.





À noter que le Procureur sortant, Doudou Cissé Diouf, va rejoindre le Parquet général de Dakar...