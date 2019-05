Passation de service à l'ASP : Le nouveau DG promet de verser dans la continuité de son prédécesseur.

La cérémonie de passation de service entre l'ancien Dg de l'Agence de sécurité de proximité et celui entrant, s'est tenue ce matin dans les locaux de la dite structure. C'est en présence du représentant du ministère de l'intérieur, duquel dépend l'Agence de sécurité de proximité, que les deux hommes ont affiché leur souhait de voir l'Asp continuer dans la même lancée. Papa Khaly Niang a d'abord remercié tout le personnel administratif, les Asp ainsi que tous ceux qui l'ont accompagné durant ses 6 ans de tâche inlassable. Et pour sa part, le nouveau directeur général de l'agence, après avoir remercié le président Macky Sall pour sa confiance renouvelée, se dit prêt à prendre le flambeau et achever le travail déjà entamé par son prédécesseur...