Passation de service à l’ARTP : Les 3 grands défis du nouveau Directeur Général, Dahirou Thiam

Dans la sobriété, la passation de service entre le directeur sortant de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP), Abdou Karim Sall et son successeur Dahirou Thiam, s’est tenue ce jeudi dans les locaux de la structure. Après les échanges de civilités entre les deux hommes, le nouveau patron de la régulation des télécoms prend la parole : « La régulation du marché des télécommunications et des postes ne doit pas se faire au risque du consommateur. Prendre en compte l’intérêt des consommateurs ne doit pas être pour le régulateur une démarche aléatoire, car l’activité de régulation a une finalité sociale. Elle doit être pratiquée au bénéfice du consommateur dont on doit garantir la protection des droits en matière de tarification juste et équitable, de qualité de service, de respect de la vie privée et de la protection des données personnelles » dira Dahirou Thiam estimant qu’il s’agira pour lui et ses équipes, de veiller à ce que le déploiement et l’appropriation des outils numériques qui impactent fortement l’activité, la mise en place d’un cadre concurrentiel efficace avec des cahiers des charges mis à jour, puissent permettre au secteur postal de se développer.







Toutefois, poursuit-il, malgré les progrès considérables de ces dernières années, les défis à relever restent nombreux, en raison de la nature rapide et dynamique des technologies numériques, selon le nouveau directeur général. " Je suis convaincu que grâce à notre collaboration et notre engagement commun, nous pouvons relever avec brio ces défis tels que la connectivité Universelle pour garantir l'accès aux services de télécommunications à tous les citoyens, y compris dans les zones rurales les plus reculées, de l’accès à l'Internet Très Haut Débit pour répondre aux besoins croissants en connectivité et soutenir le développement de l'économie numérique et de l’innovation Technologique en encourageant l'adoption de nouvelles technologies dans le domaine des télécoms telles que la 5G, l'Internet des Objets et l'intelligence artificielle, de façon éthique et responsable, tout en évitant les abus et les risques pour la société".







Ainsi, Dahirou Thiam s’engage , à travailler en étroite collaboration et de façon inclusive avec toutes les parties prenantes, à savoir les opérateurs, les autorités gouvernementales, les associations de consommateurs, la société civile et les citoyens et autres partenaires techniques, pour élaborer ces politiques et réglementations justes, efficaces et agiles, conformes aux exigences citées.