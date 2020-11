Passation de service, Me Aïssata Tall Sall évoque ses défis et invite la diplomatie à être au service de la République.

Lors de la passation de service au ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, la toute nouvelle patronne de la diplomatie sénégalaise est tout de suite entrée en action. Elle évoque déjà les défis qu’elle voudrait relever au poste avec le concours de toute la classe diplomatique.



« Doter notre action diplomatique d'une stratégie d'influence en Afrique, de recentrer nos priorités sur une meilleure efficacité de nos politiques avec les pays voisins et organisations sous régionales, de définir et d’adopter une politique cohérente et efficace de placement de nos cadres au sein des organisations intergouvernementales, de définir une meilleure carte diplomatique pour l'adapter aux réalités géopolitiques, de travailler à un meilleur encadrement de la contribution de notre grande diaspora au développement économique et social de notre pays », fait-elle savoir aux diplomates présents lors de la cérémonie...