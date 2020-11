Affaire Serigne Mbaye Thiam / Aminata Mbengue Ndiaye.







Le Camarade Serigne Mbaye Thiam incarne l'ambition de toute une génération au niveau du parti socialiste.







Avec ses compétences et son expérience dans la gestion du parti et dans le gouvernement, nous osons espérer qu'il a le meilleur profil et il mérite d'être accompagné pour rendre notre appareil politique plus attractif et plus rayonnant.







Personne n'est plus légitime que lui dans le Parti et Tanor accordait une attention particulière au camarade Serigne Mbaye Thiam.



Il n'est écrit nullement dans nos textes qu' il faut être secrétaire général d'union régionale pour diriger le Parti ou pour être candidat. Je le dit pour répondre à Cheikh Seck qui pense être plus légitime que les autres et qui tente de mettre en mal le Ministre Serigne Mbaye Thiam et le Président Macky Sall.







Pour rappel, si cela ne dépendait que de lui, le Président ne serait pas élu, parce qu'il a été battu largement dans son département et d'ailleurs c'est Tanor qui l'a sauvé en le mettant sur la liste nationale parce que ses camarades de Mbacké avaient refusé qu'il soit dans la liste départementale.







Tout le monde connaissait la complicité qui existe entre Serigne Mbaye et Tanor, une confiance exemplaire basée sur le respect.



Ce n'est pas un hasard qu'il soit chargé des élections dans le BBY et occupe des postes ministériels. Cela doit nous apprendre beaucoup de choses sur les qualités de l'homme.







Où étaient ces grandes gueules ?







Serigne Mbaye Thiam est l'homme qu'il nous faut pour diriger le Parti.



Moralement il est bon. Physiquement il est bon. Intellectuellement il est bon.



Tout le monde se rappelle du meeting de Gorgui Ciss alors que Tanor était dans son lit d'hôpital... Cette personne là ne mérite pas notre confiance.







Nous réclamons les renouvellements parce que le match est terminé et la prolongation ne peut pas être plus longue que le temps réglementaire de 90 mn. Depuis 2018, les mandats sont épuisés.







Qu'on démarre avec les coordinations qui ont atteint 65% de vente de cartes. Il n'y a plus de raison d'attendre. Sinon c'est fait exprès pour retarder le processus







Tanor tenait énormément aux renouvellements, donc les finir serait lui rendre hommage. Madame la Présidente, par principe, un intérim n'est pas de longue durée.







Serigne Mbaye reflète l'image d'un Parti Socialiste meilleur amélioré, c'est pourquoi notre engagement avec lui est sans faille nous serons mobiles et mobilisés pour la bonne cause du PS et ce sera avec Serigne Mbaye Thiam.



Nous savons pourquoi certaines personnes ne veulent pas que les renouvellements se fassent parce que tout simplement ils vont perdre leurs postes, d'autres seront atteints par la limite d'âge. Ils veulent rester jusqu'en 2024 et nous n'accepterons pas celà.







La fragilisation du parti socialiste par l'entrée de Idrissa Seck...







L'entrée de Rewmi dans l'attelage gouvernemental ne peut pas fragiler le Parti socialiste, mais celà doit nous pousser à revoir notre démarche pour mieux nous positionner au niveau national.







Le parti socialiste dans le département de Mbour...







Au niveau du département de Mbour, l'enjeu est de taille et nous travaillons pour une Union des Coordinations forte qui repondra aux préoccupations des militants et militantes du parti. Je prie pour le repos de l'âme de ces centaines de jeunes qui ont péri dans l'Océan Atlantique...