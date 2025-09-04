Partage, foi et discipline : l’appel de Jupiter face aux dérives de la jeunesse

Très critique sur les comportements actuels, Sidi Oumy Ndiaye, dit Jupiter, n’a pas mâché ses mots face à la jeunesse. « Beaucoup se disent croyants, mais en réalité, ils viennent au Gamou pour le spectacle, pas pour suivre la voie du Prophète », a-t-il fustigé. Pour lui, l’authenticité religieuse ne se mesure ni aux habits de luxe, ni aux banquets, mais à la sincérité de la foi et au respect des principes universels légués par les guides spirituels.





Dans son intervention, Jupiter a dressé un parallèle entre l’éducation de sa génération et celle d’aujourd’hui. « Nous avons grandi dans la rigueur, avec des repères clairs qui forgeaient notre caractère. Aujourd’hui, beaucoup de jeunes se perdent dans la superficialité », a-t-il regretté. L’ancien caporal appelle les familles, les maîtres spirituels et la société à réorienter les nouvelles générations vers l’essentiel : la foi, le partage et la discipline, conditions indispensables pour préserver l’harmonie et l’équilibre du pays.

