Parrainage des élus: " Ce serait très dommage qu'on s'abstienne de parrainer quelqu'un parce que simplement il n'appartient pas au parti ou à la coalition"( Mamoudou Ibra KANE).

Dans une vidéo, le leader du mouvement citoyen " Demain, c'est maintenant", a tenu à interpeller les élus sur le parrainage. " Je m'adresse aux élus de mon pays les députés, les maires, les présidents de conseil départemantal. Vous savez pour cette élection présidentielle à venir, le parrainage est optionnel. Un parrainage citoyen 0,6 à 0,8% des électeurs inscrits. Un parrainage par les élus, soit vous avez 13 députés ou alors 120 maires et présidents de conseil départemental. Pourquoi je m'adresse aux élus? Si nous voulons que la prochaine élection présidentielle soit inclusive, qu'elle soit participative, qu'elle soit démocratique, libre et transparente, vous élus vous devez vous abstenir de vous inscrire dans une logique partisane. Vous êtes des représentants du peuple comme on le dit, alors le parrainage ne doit pas se faire à la tête du client parce que vous n'êtes pas députés d'un tel ou d'un tel autre. vous n'êtes pas maires ou présidents de conseil départemental d'un tel ou d'un tel autre. Vous avez reçu votre mandat du peuple.

Si nous disons que l'Assemblée nationale qui a été installée il y a, à peu près un an de cela, doit être une Assemblée nationale de rupture, que les mairies doivent être des mairies de rupture, que toutes les autres collectivités territoriales doivent être des collectivités de rupture, il faut alors que chacun se comporte en démocrate et en républicain", a déclaré Mamoudou Ibra KANE.



Poursuivant M. Kane d'ajouter " Si un candidat se présente devant vous pour solliciter votre parrainage, essayez de le challenger sur sa vision, sur son programme, sur son ambition pour le Sénégal et sur son projet de société et non pare qu'il n'appartient pas à votre parti. C'est un message qui s'adresse aussi bien à la majorité qu'à l'opposition mais plus particulièrement à l'opposition qui a tendance à prôner, à crier sur tous les toits qu'elle veut marquer la rupture. Je crois que le parrainage qu'il soit citoyen ou qu'il soit par les élus, doit obéir à une logique républicaine, démocratique, libre et non une logique politicienne encore moins partisane. Je lance un appel à tous les acteurs plus particulièrement tous les élus de notre pays pour qu'ils aient un comportement républicain, démocratique, un comportement qui va encore honorer la démocratie sénégalaise autrement ce serait très dommage qu'on s'abstienne de parrainer quelqu'un parce que simplement il n'appartient pas au parti ou à la coalition".



M. Kane de préciser " Ailleurs ce qui se passe c'est que les élus exigent de ce candidat un certain nombre de garanties liées à son programme, sa vision, à son ambition et non de s'inscrire dans une logique partisane...Un appel pour que notre démocratie soit magnifiée, célébrée à l'occasion de la prochaine élection présidentielle prévue le 25 février 2024".