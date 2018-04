Parrainage : Toussaint Manga déchire le texte, un député de l’opposition a failli gifler son collègue de la majorité

On assiste toujours à une montée d’adrénaline à l’hémicycle. Toussaint Manga, par un geste de désespoir, vient de brûler le document portant sur le parrainage. Quelques minutes plus tôt, un député de l’opposition a failli gifler son collègue de la majorité. Il a fallu l’interposition de Me Madické Niang pour les séparer.